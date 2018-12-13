Дженніфер Лопес у розкішній сукні справила фурор на прем'єрі фільму

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

Довгий шлейф її вбрання приголомшує уяву

Відома американська співачка Дженніфер Лопес, яка блиснула у відвертому вбранні від українського дизайнера, відвідала прем'єру фільму "Почни спочатку" в Нью-Йорку, де справила справжній фурор своїм вбранням.

49-річна зірка, яка зіграла в картині головну роль, вибрала для виходу в світ шикарне рожеве плаття від Giambattista Valli з довгим шлейфом і доповнила образ блискучими босоніжками Jimmy Choo.

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

Волосся Лопес зібрала у гарний пучок, а в руках тримала маленький сріблястий клатч.

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

Зазначимо, що коханий актриси і співачки Алекс Родрігес прийшов підтримати її на прем'єрі. Він галантно подавав їй руку, проте періодично відходив убік, щоб ДжейЛо позував фотографам одна.

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jjjl.o)

У фільмі "Почни спочатку" Дженніфер зіграла дівчину Майю, що виросла в бідній сім'ї і мечтающую про успішну кар'єру. Дивним чином у неї в руках опиняється підроблений диплом про вищу освіту, і вона знаходить роботу на Медісон Авеню.

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/instylemagazine)

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес похвалилася перед шанувальниками своїми шикарними формами.

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