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Дженніфер Лопес у розкішній сукні справила фурор на прем'єрі фільму

Lite » Стиль і мода 13.12.2018 - 14:21
Дженніфер Лопес у розкішній сукні справила фурор на прем'єрі фільму
Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

Довгий шлейф її вбрання приголомшує уяву

Відома американська співачка Дженніфер Лопес, яка блиснула у відвертому вбранні від українського дизайнера, відвідала прем'єру фільму "Почни спочатку" в Нью-Йорку, де справила справжній фурор своїм вбранням.

49-річна зірка, яка зіграла в картині головну роль, вибрала для виходу в світ шикарне рожеве плаття від Giambattista Valli з довгим шлейфом і доповнила образ блискучими босоніжками Jimmy Choo.

Дженніфер Лопес у розкішній сукні справила фурор на прем'єрі фільму

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

Волосся Лопес зібрала у гарний пучок, а в руках тримала маленький сріблястий клатч.

Дженніфер Лопес у розкішній сукні справила фурор на прем'єрі фільмуДженніфер Лопес у розкішній сукні справила фурор на прем'єрі фільму

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

Зазначимо, що коханий актриси і співачки Алекс Родрігес прийшов підтримати її на прем'єрі. Він галантно подавав їй руку, проте періодично відходив убік, щоб ДжейЛо позував фотографам одна.

Дженніфер Лопес у розкішній сукні справила фурор на прем'єрі фільмуДженніфер Лопес у розкішній сукні справила фурор на прем'єрі фільму

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jjjl.o)

У фільмі "Почни спочатку" Дженніфер зіграла дівчину Майю, що виросла в бідній сім'ї і мечтающую про успішну кар'єру. Дивним чином у неї в руках опиняється підроблений диплом про вищу освіту, і вона знаходить роботу на Медісон Авеню.

Дженніфер Лопес у розкішній сукні справила фурор на прем'єрі фільмуДженніфер Лопес у розкішній сукні справила фурор на прем'єрі фільму

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/instylemagazine)

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес похвалилася перед шанувальниками своїми шикарними формами.

Ми також повідомляли, що відомий 52-річний французький актор Венсан Кассель, який у серпні одружився на моделі Тіні Кунаки, на 30 років молодше його, порадував шанувальником рідкісним виходом у світ разом з дружиною. Пара побувала на прем'єрі фільму "Імператор Парижа", яка відбулася в столиці Франції, і виглядала щасливою і закоханою.

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