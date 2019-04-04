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Дольче вита: Ольга Фреймут очаровала элегантным образом в Италии


Телеведущая устроила себе мини-каникулы в Италии

Популярная телеведущая и мама троих детей Ольга Фреймут чаще всего путешествует вместе с мужем и детьми, однако на этот раз она устроила себе небольшие каникулы в Италии в одиночестве. Конечно же, теледива поехала туда по работе, однако успела также насладиться теплой погодой и вкусной кухней, а также похвастаться стильным нарядом.

Знаменитость, которая кроме работы на ТВ еще и пишет и издает собственные книги, не смогла пропустить крупную книжную выставку в атмосферной Болонье. Снимками Фреймут поделилась на своей странице в Instagram.

Ольга прошлась по красной дорожке мероприятия в элегантном бежевом платье, набросив на плечи синий плащ. Дополнили простой, но эффектный образ колготки в горошек, черная сумочка и красные туфли довольно необычной формы от любимого бренда звезды Chloe. Не забыла она и про солнцезащитные очки.

"Яка цікава у мене середа. На книжковій виставці у Болонії", - сообщила ведущая.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Позже она показала фото из кафе, где немного отдохнула и вкусно перекусила.

"Книги, друзі, Італія. Іноді приємно втікати - нехай і на день", - призналась Фреймут.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Подписчикам понравился наряд и образ знаменитости, хотя ее туфли вызвали неоднозначную реакцию в комментариях.

  • "Туфли ужасные"
  • "Неймовірна!"
  • "Ідеальний лук, концентрація #chloe зашкалює"
  • "Така гарнюня!"
  • "Як дівчинка))))"
  • "Які гарні туфлі"
  • "Прекрасно виглядаєте!"
  • "Сама чарівність!"
  • "Туфли кошмар какой"
  • "Олечка- птичка!!!!! Тааакая хорошая!!! Все при ней)"
  • "Від Вас віє чистотою і весною!!!!"
  • "Ви велика молодчинка!"

Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась редким фото младшей дочери Евдокии.

Мы также писали, что Ольга Фреймут устроила романтические каникулы с мужем в Тель-Авиве в честь своего дня рождения.  25 февраля Фреймут исполнилось 37 лет.

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