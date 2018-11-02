"Дика Настя": топ-6 леопардових образів Каменських — вибираємо кращий

Стильна Настя Каменських (колаж: РБК-Україна)

Співачка дуже сміливо експериментує з головним трендом цього сезону

Настя Каменських по праву вважається однією з найстильніших виконавиць українського шоу-бізнесу. Співачка часто демонструє вбрання, які відображають найактуальніші модні тренди.

Судячи з instagram-сторінці Каменських, співачці більше сподобався беззаперечний тренд сезону осінь-зима 2018-19, а саме — анімалістичний/ тваринний принт.

Відзначимо, що світові дизайнери буквально влаштували "модне сафарі" на подіумах Нью-Йорка, Парижа, Мілана. Моделі Dolce & Gabbana, Givenchy, Valentino, Calvin Klein, Tom Ford, Versace одна за одною дефілювали в розкішних нарядах, рясно декорованих тваринами принтами. При цьому з більш звичними леопардовими плямами в цьому сезоні конкурують тигрові відмітини і смужки зебри.

Настя Каменських у своїх уподобаннях залишилася вірна "леопардовій класиці". При цьому співачка дозволила своїм "диким інстинктом" вирватися на волю, сміливо експериментуючи з досить примхливим леопардовим принтом.

Співачка вміло поєднувала в своїх образах як окремі елементи з тваринами принтами, так і повністю одягалися в них. Приміром, як це було під час презентації першого сольного альбому Каменських "NoKomments".

LITE вирішив зібрати найбільш яскраві і "дикі" образи Насті Каменських. Який краще — вибір за вами!

Вибираємо кращий леопардовий образ Каменських

Яскраві повсякденні образи. Зверніть увагу, що тваринний принт рідко терпить поруч строкаті елементи (фото: instagram.com/kamenskux)

Такий образ Настя підібрала для презентації свого першого сольного альбому (фото: instagram.com/kamenskux)

Ще один дуже яскравий варіант "на вихід" (фото: instagram.com/kamenskux)

І так, стилістика 80-90-х знову актуальна (фото: instagram.com/kamenskux)

І звичайно ж, один з найбільш сексуальних образів "української Кардаш'ян" (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала улюблену вправу для стрункої фігури і гарного настрою. Співачка пропонує кожному додати спорт у своє повсякденне життя.

До цього Каменських розбурхала мережу відвертим фото.

No Komments: Настя Каменських представила перший сольний альбом (відео: РБК-Україна)