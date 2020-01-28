В дерзком мини: 46-летняя Хайди Клум похвасталась стройными ногами и пышными формами

Хайди Клум – не только востребованная модель, но и популярная телеведущая. 46-летняя звезда принимала участие во многих шоу, а сейчас занята, в том числе, и на съемках America's Got Talent. Знаменитость, известная своей любовью к откровенной одежде, на каждый эфир старается примерить новый яркий образ, чтобы взволновать толпу своих фанатов. Несколько часов назад Хайди показала очередной из них.

Хайди в свои 46 віглядит невероятно! (фото: instagram.com/heidiklum)

Немецкая звезда вышла на сцену конкурса в дерзком блестящем мини-платье с полупрозрачными рукавами и глубоким декольте. Такой наряд продемонстрировал сразу все "козыри" соблазнительной модели: пышную грудь, а заодно и длинные стройные ноги. Дополнили образ босоножки на утонченном каблуке, а также серьги-подвески. Волосы Клум уложили легкими "пляжными волнами", а макияж сделали в песочных тонах. Получилось весьма соблазнительно и гламурно.

ХаАйди хвастается роскошной формой (видео: instagram.com/heidiklum)

Хайди поспешила выложить в сеть несколько фото и видео, чтобы ее лук можно было рассмотреть со всех сторон. И, разумеется, сразу же получила массу комплиментов от поклонников. "Богиня", "Самая красивая", "Горячо", – пишут восхищенные фолловеры.

Хайди на церемонии "Грэмми" 2020 (фото: instagram.com/heidiklum)

К слову, для церемонии "Грэмми" 2020, которая состоялась на днях, Хайди также выбрала весьма соблазнительный образ. Она выбрала серебристое платье с высоким разрезом и декольте практически до пупка. Акцент на своей роскошной груди она к тому же сделала с помощью крупной подвески. На вечер она пришла вместе со своим любимым мужем Томом Каулитцем и его братом Биллом. Тем самым, наконец, развеяв все сомнения насчет гармонии в паре. Дело в том, что в последнее время модель ушла с головой в работу, а фото с Томом на странице красотки стало заметно меньше.