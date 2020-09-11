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Дерзкая мамочка: Ирина Шейк в мини-шортах и кроп-топе отправилась на прогулку с дочерью

Пятница 11 сентября 2020 20:24
Дерзкая мамочка: Ирина Шейк в мини-шортах и кроп-топе отправилась на прогулку с дочерью
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Прихватив в собой подругу

Ирина Шейк – заботливая мама, которая не оставляет свою 3-летнюю дочь без ежедневных прогулок. На днях она отправилась пройтись по улицам Нью-Йорка в компании бывшего возлюбленного и отца своей малышки – голливудского актера Брэдли Купера. Из-за объятий и милых бесед пару даже заподозрили в воссоединении. Но об этом речь, похоже, не идет. Просто родителям удалось сохранить отличные отношения даже после весьма непростого расставания.

Дерзкая мамочка: Ирина Шейк в мини-шортах и кроп-топе отправилась на прогулку с дочерьюИрина с доерью и подругой на прогулке (фото: скриншот instagram.com/spletnik_ru)

Новый выход Ирина совершила в компании давней подруги и коллеги – 30-летней модели Стеллы Максвелл. Ирина вышла на улицу в очередном дерзком наряде, который подчеркнул ее стройные ноги и пресс. Ансамбль составили мини-шорты, кроп-топ с голубым орнаментом Burberry, а также джинсовая куртка и грубые ботинки. Стелла надела черную мини-юбку, черный топ, а сверху накинула джинсовую куртку синего цвета. Не забыла девушка также и о защите: она прогуливалась по Нью-Йорку в маске и очках.

Дерзкая мамочка: Ирина Шейк в мини-шортах и кроп-топе отправилась на прогулку с дочерьюИрина и Стелла в отпуске (фото: instagram.com/irinashayk)

Малышку Лею мама нарядила в легкий комбинезон. Она всю дорогу сидела в коляске, так что обувать ее Ирина не стала. Девочка вела себя раскрепощено: тянулась к взрослым и всячески привлекала к себе внимание. По всей видимости, Стеллу она знает давно.

Напомним, отношения Ирины и Стеллы настолько тесные, что они даже ездят в совместный отпуск. Так, прошлой осенью девушки отдыхали в Майами. Лея тогда осталась под примотром своего отца, Брэдли Купера.

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