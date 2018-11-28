"Дерево життя": українка представила вбрання для конкурсу "Міс Всесвіт 2018"

Загальна вага костюма - 15 кілограмів
Одеситка Карина Жосан, яка виграла конкурс "Міс Україна Всесвіт 2018", показала національний костюм, в якому представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2018". Фото були опубліковані на її сторінці в Instagram.
Як розповіла Карина, костюм червоного кольору отримав назву "Дерево життя". Наряд прикрашений елементами українських орнаментів, які використовуються в традиційних українських костюмах і рушниках.
"Червоний колір символізує любов українського народу до своєї землі, до своєї родини, до Батьківщини. Білий колір вказує на чистоту і святість української душі", – прокоментувала дівчина вбрання.
Фото: Каріна Жосан (instagram.com/missukraine_universe)
23-річна Жосан розповіла, що над вбранням працювало 10 майстрів, виготовлення костюма зайняло 90 днів. В результаті вийшов наряд вагою 15 кілограмів.
"Кількість використаних для оздоблення костюма шовкових ниток становить майже 11 кілометрів, зроблено руками майстринь 50 квіток мальви махрової", – додала красуня.
Фото: Каріна Жосан (instagram.com/missukraine_universe)
Фінал конкурсу "Міс Всесвіт 2018" відбудеться 17 грудня в Таїланді.
Карина в 2017 році закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Зараз працює професійною моделлю в Азії і Європі.
Фото: Каріна Жосан (instagram.com/missukraine_universe)
Нагадаємо, в Києві представили ювелірну прикрасу, яку Міс Україна Всесвіт, 23-річна одеситка Карина Жосан представить в грудні на благодійному аукціоні в Таїланді. Кулон називається "Збережи мій світ".
Ми також писали про те, що відомий український хірург, чоловік Слави з популярного дуету "Неангели" дав експертну думку з приводу того, чи робила колись пластичні операції переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2018" Карина Жосан.
Відео: РБК-Україна