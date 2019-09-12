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Деним ей к лицу: Моника Беллуччи похвасталась стройной фигурой в эффектном комбинезоне Dior

Lite » Мода 12.09.2019 - 20:31
Деним ей к лицу: Моника Беллуччи похвасталась стройной фигурой в эффектном комбинезоне Dior
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-летняя звезда показала фото с фестиваля

Моника Беллуччи, которая в последнее время активно взялась за работу, ездит по миру с премьерами. А затем постепенно выкладывает фото в свой микроблог. Не так давно она посетила французский фестиваль L'Etrange в Forum Des Image. Здесь был устроен спецпоказ ленты «Необратимость» – фильм был представлен в обновленном варианте. Теперь действия в нем разворачиваются не в обратном порядке, а постепенно. Гаспар Ноэ решил таким образом прояснить некоторые моменты, не совсем понятные зрителю.

Деним ей к лицу: Моника Беллуччи похвасталась стройной фигурой в эффектном комбинезоне DiorМоника Беллуччи на французском фестивале (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На мероприятие Моника явилась в молодежном стильном образе – джинсовом комбинезоне с глубоким декольте, широкими брюками, длинными рукавами, крупными накладными карманами и поясом на талии. Наряд, созданный культовым брендом Dior, подчеркнул стройную фигуру Беллуччи. Интересная деталь образа – прическа. Моника появилась с удлиненным каре и короткой челкой. Видимо, она и сделала ее образ по-девичьи легким и романтичным. Актриса улыбалась и позировала фотографам, явно и сама довольная своим луком. Компанию ей составил режиссер. Фолловеры звезды также одоюрили наряд Моники, засыпав ее восторженными комментариями.

Деним ей к лицу: Моника Беллуччи похвасталась стройной фигурой в эффектном комбинезоне DiorМоника обожает эффекные наряды (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

После этого Моника отправилась в Бельгию на другой фестиваль – на премьеру фильма "Паук в паутине" (Spider in the Web). Там итальянская красотка показала еще один образ – она блистала в длинном черном платье.

Деним ей к лицу: Моника Беллуччи похвасталась стройной фигурой в эффектном комбинезоне DiorМоника выглядит просто роскошно (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Выглядит Моника молодо и роскошно, как всегда. При этом в интервью она уверяет, что еще не прибегала к пластике. Также она заявила, что не имеет ничего против и, вполне возможно, вскоре это сделает. Беллуччи рассказала, что видела множество примеров удачных бьюти-вмешательств, которые доказывают: при желании делать это стоит.

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