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Денім їй до лиця: Моніка Беллуччі похвалилася стрункою фігурою в ефектному комбінезоні Dior

Lite » Мода 12.09.2019 - 20:31
Денім їй до лиця: Моніка Беллуччі похвалилася стрункою фігурою в ефектному комбінезоні Dior
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-річна зірка показала фото з фестивалю

Моніка Беллуччі, яка останнім час активно взялася за роботу, їздить по світу з прем'єрами. А потім поступово викладає фото у свій мікроблог. Не так давно вона відвідала французький фестиваль L'Etrange в Forum Des Image. Тут був влаштований спецпоказ стрічки «Незворотність» – фільм був представлений в оновленому варіанті. Тепер дії в ньому розгортаються не в зворотному порядку, а поступово. Гаспар Ное вирішив таким чином прояснити деякі моменти, не зовсім зрозумілі глядачеві.

Денім їй до лиця: Моніка Беллуччі похвалилася стрункою фігурою в ефектному комбінезоні DiorМоніка Беллуччі на французькому фестивалі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На захід Моніка з'явилася в молодіжному стильному образі – джинсовому комбінезоні з глибоким декольте, широкими брюками, довгими рукавами, великими накладними кишенями і поясом на талії. Наряд, створений культовим брендом Dior, підкреслив струнку фігуру Беллуччі. Цікава деталь образу – зачіска. Моніка з'явилася з подовженим каре і коротким чубчиком. Мабуть, вона і зробила її образ по-дівочому легким і романтичним. Актриса посміхалася і позувала фотографам, явно і сама задоволена своїм луком. Компанію їй склав режисер. Фолловери зірки також одоюрили наряд Моніки, засипавши її захопленими коментарями.

Денім їй до лиця: Моніка Беллуччі похвалилася стрункою фігурою в ефектному комбінезоні DiorМоніка обожнює ефекне вбрання (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Після цього Моніка вирушила в Бельгії на інший фестиваль – на прем'єру фільму "Павук у павутинні" (Spider in the Web). Там італійська красуня показала ще один образ – вона блищала в довгій чорній сукні.

Денім їй до лиця: Моніка Беллуччі похвалилася стрункою фігурою в ефектному комбінезоні DiorМоніка виглядає просто розкішно (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Виглядає Моніка молодо і розкішно, як завжди. При цьому в інтерв'ю вона запевняє, що ще не вдавалася до пластики. Також вона заявила, що не має нічого проти і, цілком можливо, незабаром це зробить. Беллуччі розповіла, що бачила безліч прикладів вдалих б'юті-втручань, які доводять: при бажанні робити це варто.

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