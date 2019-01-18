"Демі Мур в молодості": спортивна Маша Єфросиніна показала рідкісне фото в купальнику

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча не так часто показує себе у відкритих купальниках

Маша Єфросиніна продовжує набиратися сил на одному з райських курортів Абу-Дабі. При цьому українська телеведуча, звичайно ж, балує шанувальників дійсно дуже стильними пляжними образами (наприклад, у соковито-червоній сукні з оголеними плечима). Але ось що цікаво — Марія не так часто публікує фото в купальнику. І ніяких викликаючих зайву увагу поз.

Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна опублікувала спекотне фото, на якому демонструє підтягнуту фігуру в купальнику від українського бренду Flirt and Tan. Бікіні відрізняється стильними трусиками з завищеною талією з яскравим принтом з синіх листя.

Маша Єфросиніна у купальнику (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники ведучої поспішили прокоментувати її новий "літній" вихід. До речі, деякі зазначили, що на фото їх улюблениця схожа на голлівудську актрису Демі Мур.

"Дуже схожа на цьому фото на Демі Мур в молодості", — зазначає kupalnik__victoria.

"Вилита Демі Мур", — погоджується shoubiz_ua.

"Демі Мур? Або мяу?" — посміхається galaparisien.

"Марія, ви чудова!" — пише cofi2015love.

"Маша, ви красуня!" — захоплюється ekaterina_perevozki.

"Розкішна Марія!!! Як же мені подобаєтесь", — пише innafurtat.

"Шикарний купальник", — зазначає ruslana_sova.

Маша Єфросиніна у відпустці (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна взяла участь у флешмобі "10 років тому" і показала, якою була "пампушкою".

Також Єфросиніна поділилася секретами свого раціону.

Відео: РБК-Україна