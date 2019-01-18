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"Демі Мур в молодості": спортивна Маша Єфросиніна показала рідкісне фото в купальнику

Lite » Мода 18.01.2019 - 17:26
"Демі Мур в молодості": спортивна Маша Єфросиніна показала рідкісне фото в купальнику
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча не так часто показує себе у відкритих купальниках

Маша Єфросиніна продовжує набиратися сил на одному з райських курортів Абу-Дабі. При цьому українська телеведуча, звичайно ж, балує шанувальників дійсно дуже стильними пляжними образами (наприклад, у соковито-червоній сукні з оголеними плечима). Але ось що цікаво — Марія не так часто публікує фото в купальнику. І ніяких викликаючих зайву увагу поз.

Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна опублікувала спекотне фото, на якому демонструє підтягнуту фігуру в купальнику від українського бренду Flirt and Tan. Бікіні відрізняється стильними трусиками з завищеною талією з яскравим принтом з синіх листя.

Маша Єфросиніна в купальнику

Маша Єфросиніна у купальнику (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники ведучої поспішили прокоментувати її новий "літній" вихід. До речі, деякі зазначили, що на фото їх улюблениця схожа на голлівудську актрису Демі Мур.

  • "Дуже схожа на цьому фото на Демі Мур в молодості", — зазначає kupalnik__victoria.
  • "Вилита Демі Мур", — погоджується shoubiz_ua.
  • "Демі Мур? Або мяу?" — посміхається galaparisien.
  • "Марія, ви чудова!" — пише cofi2015love.
  • "Маша, ви красуня!" — захоплюється ekaterina_perevozki.
  • "Розкішна Марія!!! Як же мені подобаєтесь", — пише innafurtat.
  • "Шикарний купальник", — зазначає ruslana_sova.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна у відпустці (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна взяла участь у флешмобі "10 років тому" і показала, якою була "пампушкою".

Також Єфросиніна поділилася секретами свого раціону.

Відео: РБК-Україна

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