"Демі Мур в молодості": спортивна Маша Єфросиніна показала рідкісне фото в купальнику

Ведуча не так часто показує себе у відкритих купальниках
Маша Єфросиніна продовжує набиратися сил на одному з райських курортів Абу-Дабі. При цьому українська телеведуча, звичайно ж, балує шанувальників дійсно дуже стильними пляжними образами (наприклад, у соковито-червоній сукні з оголеними плечима). Але ось що цікаво — Марія не так часто публікує фото в купальнику. І ніяких викликаючих зайву увагу поз.
Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна опублікувала спекотне фото, на якому демонструє підтягнуту фігуру в купальнику від українського бренду Flirt and Tan. Бікіні відрізняється стильними трусиками з завищеною талією з яскравим принтом з синіх листя.
Маша Єфросиніна у купальнику (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Шанувальники ведучої поспішили прокоментувати її новий "літній" вихід. До речі, деякі зазначили, що на фото їх улюблениця схожа на голлівудську актрису Демі Мур.
Маша Єфросиніна у відпустці (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна взяла участь у флешмобі "10 років тому" і показала, якою була "пампушкою".
Також Єфросиніна поділилася секретами свого раціону.
Відео: РБК-Україна