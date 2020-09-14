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Соблазнительная и стильная: 62-летняя Шэрон Стоун поразила красотой и молодостью в новой съемке

Понедельник 14 сентября 2020 18:24
Соблазнительная и стильная: 62-летняя Шэрон Стоун поразила красотой и молодостью в новой съемке
Шэрон Стоун (фото: instagram.com/paris_libby)
Автор: Lite

Звезда снялась для The Telegraph

Шэрон Стоун – признанная икона красоты и голливудский секс-символ всех времен – не устает покорять общественность своим цветущим внешним видом. 62-летняя знаменитость приняла участие в новой съемке для The Daily Telegraph. Звезда рассказа популярному изданию о том, как видит позицию зрелой женщины в мире и как к ним относится индустрия. А также о новом серале для Netflix и других проектах.

Соблазнительная и стильная: 62-летняя Шэрон Стоун поразила красотой и молодостью в новой съемке

Актриса снялась для глянца (фото: instagram.com/sharonstone)

В своем блоге вечно молодая звезда поделилась кадрами, в которых она примерила достаточно откровенные наряды. На одном фото Шэрон красуется в кожаных ботфортах и синей полупрозрачной блузе с откровенным декольте и пышными рукавами-фонариками. Дополнением к образу стали крупные серьги из золотистого металла. Волосы ей уложили в объемную прическу. Компанию актрисе составил ее домашний любимей – французский бульдог.

Соблазнительная и стильная: 62-летняя Шэрон Стоун поразила красотой и молодостью в новой съемке

Соблазнительная и стильная: 62-летняя Шэрон Стоун поразила красотой и молодостью в новой съемкеШэрон покорила красотой (фото: instagram.com/sharonstone)

На обложке Стоун красуется в сером жакете от Alberta Ferretti, украшенном крупным голубым цветком. Завершили лук выразительный макияж с яркими губами, который сделал образ молодым и цветущим, а также дерзкая прическа. Еще на одном фото, которое попало в сеть, знаменитая красавица надела красное платье с широкими рукавами-фонариками, внушительным вырезом на груди и черным галстуком. Есть здесь и образ в меховом жакете, дополненном массой украшений.

Соблазнительная и стильная: 62-летняя Шэрон Стоун поразила красотой и молодостью в новой съемке

Звезда выглядит роскошно (фото: instagram.com/sharonstone)

Поклонники Шэрон не смогли оставить столь стильную и весьма откровенную съемку без внимания, засыпав нестареющую звезду комплиментами: «Время не властно над не», «Идеальна», «Очень горячо!», «Выглядишь великолепно», «Прекрасна и удивительна», «Волшебная женщина», «Невероятно восхитительна и сексуальна»…

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