Спокуслива і стильна: 62-річна Шерон Стоун вразила красою і молодістю в новій зйомці

Шерон Стоун (фото: instagram.com/paris_libby)

Зірка знялася для The Telegraph

Шерон Стоун – визнана ікона краси і голлівудський секс-символ всіх часів – не втомлюється підкорювати громадськість своїм квітучим зовнішнім виглядом. 62-річна знаменитість взяла участь у новій зйомці для The Daily Telegraph. Зірка розповіді популярному виданню про те, як бачить позицію зрілої жінки в світі і як до них ставиться індустрія. А також про новий сералі для Netflix і інші проекти.

Актриса знялася для глянцю (фото: instagram.com/sharonstone)

У своєму блозі вічно молода зірка поділилася кадрами, в яких вона приміряла досить відверті вбрання. На одному фото Шерон красується в шкіряних ботфортах і синій напівпрозорій блузі з відвертим декольте і пишними рукавами-ліхтариками. Доповненням до образу стали великі сережки із золотистого металу. Волосся їй уклали в об'ємну зачіску. Компанію актрисі склав її домашній коханчик – французький бульдог.

Шерон підкорила красою (фото: instagram.com/sharonstone)

На обкладинці Стоун красується в сірому жакеті від Alberta Ferretti, прикрашеному великою блакитною квіткою. Завершили лук виразний макіяж з яскравими губами, який зробив образ молодим і квітучим, а також зухвала зачіска. Ще на одному фото, яке потрапило в мережу, знаменита красуня одягла червону сукню з широкими рукавами-ліхтариками, чималим вирізом на грудях і чорною краваткою. Є тут і образ, що склала біло-блакитна шуба, доповнена численними прикрасами.

Зірка виглядає розкішно (фото: instagram.com/sharonstone)

Шанувальники Шерон не змогли залишити настільки стильну і досить відверту зйомку без уваги, засипавши нестаріючу зірку компліментами: «Час не владний над не», «Ідеальна», «Дуже гаряче!», «Чудово виглядаєш», «Прекрасна і дивовижна», «Чарівна жінка», «Неймовірно чудова і сексуальна»...