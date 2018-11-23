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Даша Астаф'єва без макіяжу захопила чуттєвої фотосесією

Lite » Стиль і мода 23.11.2018 - 19:14
Даша Астаф'єва без макіяжу захопила чуттєвої фотосесією
Фото: Даша Астаф'єва (elle.ua)

Співачка підкорила природною красою

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка блиснула спокусливою фігурою, знялася в стильній і чуттєвій фотосесії для бренду одягу Tommy Hilfiger. При цьому зірка спробувала себе в незвичайному образі, передає ELLE.

В цій зйомці 33-річна Даша відмовилася від яскравого макіяжу і укладки на користь природної краси.

Даша Астаф'єва без макіяжу захопила чуттєвої фотосесією

В інтерв'ю виданню артистка зізналася, що всередині неї сталися важливі зміни, і тому зараз її стиль трансформується. Все частіше на сторінці артистки в Instagram стали з'являтися знімки в більш ніжних і романтичних нарядях, що розходиться з її звичним відвертим образом.

"В минулому модні "луки", які з'являлися в моїх соцмережах, диктувалися способом життя і роботою в групі Nikita. Я не приховую, що дуже часто нам говорили, які фотографії викладати і в якому одязі ходити. Я це все брала, бо розуміла: це робота", - поділилася Астаф'єва.

Даша Астаф'єва без макіяжу захопила чуттєвої фотосесією

Також Даша розповіла про своє бачення краси. На її думку, вона не повинна бути ідеальною: "Після того як я обрізала волосся, зрозуміла, що полюбила шкіряні косухи і прості сукні: мені стало комфортно в цих образах. Тому що мені не подобається, коли краса як чай з цукром – солодка-солодка. Завжди має бути якась вада, яка порушує образ".

Даша Астаф'єва без макіяжу захопила чуттєвої фотосесією

Зірка вважає, що пухкі губи, довгі вії та волосся, струнка фігура – це не та краса, яку ти бачиш і хочеш дізнатися ближче. Справжня краса включає в себе розум, вміння створювати прекрасне і наповнюватися їм, здатність транслювати своє "я".

Даша Астаф'єва без макіяжу захопила чуттєвої фотосесією

Астаф'єва також зазначила, що їй доводилося доводити оточуючим, що вона не красива "пустушка".

"Я не завжди була красивою — мені довелося боротися за красу, причому я не маю на увазі якісь стандарти. Поборотися в моєму розумінні – це довести людям, що я не пустушка, що у мене є позиція по відношенню до своєї країни, своєї сім'ї, своєї творчості. Я завжди відчуваю, коли компліменти адресовані виключно красі, а коли тому, що я зробила сама. Кожна дівчина повинна навчитися розуміти, що саме в ній хвалять і чим захоплюються", – вважає артистка.

 

Раніше ми повідомляли, що в мережу потрапило фото голої Даші Астаф'євої.

До речі, до цього Астаф'єва захоплювала своїх фанів кардинально протилежним - дуже ніжним і вразливим ретро-образом. Це перевтілення також можна побачити в новому кліпі Астаф'євої на провокаційну пісню "Fetish".

Сама ж Астаф'єва активно ділиться різними фотографіями зі зйомок фільму. Нещодавно виконавиця показала свої апетитні форми на біговій доріжці. Наголошується, що ці епізоди також увійдуть в стрічку "Продюсер".

Даша Астаф'єва: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України певецДаша Астаф'євафотосессия
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