Даша Астаф'єва без макіяжу захопила чуттєвої фотосесією

Фото: Даша Астаф'єва (elle.ua)

Співачка підкорила природною красою

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка блиснула спокусливою фігурою, знялася в стильній і чуттєвій фотосесії для бренду одягу Tommy Hilfiger. При цьому зірка спробувала себе в незвичайному образі, передає ELLE.

В цій зйомці 33-річна Даша відмовилася від яскравого макіяжу і укладки на користь природної краси.

В інтерв'ю виданню артистка зізналася, що всередині неї сталися важливі зміни, і тому зараз її стиль трансформується. Все частіше на сторінці артистки в Instagram стали з'являтися знімки в більш ніжних і романтичних нарядях, що розходиться з її звичним відвертим образом.

"В минулому модні "луки", які з'являлися в моїх соцмережах, диктувалися способом життя і роботою в групі Nikita. Я не приховую, що дуже часто нам говорили, які фотографії викладати і в якому одязі ходити. Я це все брала, бо розуміла: це робота", - поділилася Астаф'єва.

Також Даша розповіла про своє бачення краси. На її думку, вона не повинна бути ідеальною: "Після того як я обрізала волосся, зрозуміла, що полюбила шкіряні косухи і прості сукні: мені стало комфортно в цих образах. Тому що мені не подобається, коли краса як чай з цукром – солодка-солодка. Завжди має бути якась вада, яка порушує образ".

Зірка вважає, що пухкі губи, довгі вії та волосся, струнка фігура – це не та краса, яку ти бачиш і хочеш дізнатися ближче. Справжня краса включає в себе розум, вміння створювати прекрасне і наповнюватися їм, здатність транслювати своє "я".

Астаф'єва також зазначила, що їй доводилося доводити оточуючим, що вона не красива "пустушка".

"Я не завжди була красивою — мені довелося боротися за красу, причому я не маю на увазі якісь стандарти. Поборотися в моєму розумінні – це довести людям, що я не пустушка, що у мене є позиція по відношенню до своєї країни, своєї сім'ї, своєї творчості. Я завжди відчуваю, коли компліменти адресовані виключно красі, а коли тому, що я зробила сама. Кожна дівчина повинна навчитися розуміти, що саме в ній хвалять і чим захоплюються", – вважає артистка.

Раніше ми повідомляли, що в мережу потрапило фото голої Даші Астаф'євої.

До речі, до цього Астаф'єва захоплювала своїх фанів кардинально протилежним - дуже ніжним і вразливим ретро-образом. Це перевтілення також можна побачити в новому кліпі Астаф'євої на провокаційну пісню "Fetish".

Сама ж Астаф'єва активно ділиться різними фотографіями зі зйомок фільму. Нещодавно виконавиця показала свої апетитні форми на біговій доріжці. Наголошується, що ці епізоди також увійдуть в стрічку "Продюсер".

Даша Астаф'єва: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)