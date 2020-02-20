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Черная пантера: Настя Каменских взволновала эффектным образом из гримерки

Lite » Мода 20.02.2020 - 16:56
Черная пантера: Настя Каменских взволновала эффектным образом из гримерки
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала фото из своей гримерки

Настя Каменских меняет образы как перчатки – она обожает перевоплощения и всегда привыкла быть на высоте. Певица не скрывает, что неравнодушна к шоппингу и даже в подтверждение этому показала довольно пикантное фото из примерочной. Если на сцене артистка блистает в откровенных нарядах, а в клипах зажигает в соблазнительных образах, то в повседневной жизни она предпочитает удобные луки.

Так, на свежем фото Настя предстала в стильном расслабленном образе и оставила лишь хэштег #panteranegra, что в переводе с анлийского языка означает "черная пантера". На фото звезда действительно позирует в черном ансамбле – худи, из-под которого виднеется белая футболка, кожаных леггинсах и стильной кепке с изображением пантеры.

Ее волосы уложены в аккуратные блестящие крупные локоны, а также на лице присутствует яркий макияж.

Черная пантера: Настя Каменских взволновала эффектным образом из гримерки

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонникам очень понравился снимок певицы из закулисья, сделанный, видимо, в гримерке.

  • Супер
  • Клевая
  • Ты просто бомба
  • Дуже гарно
  • Как всегда супер
  • Настена! Красоту не стереть и не унять! Удачи!
  • Крутышечка
  • Пантера, очень красивая кошечка
  • Лучшая
  • Богиня
  • Очень классно выглядите

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских показала стильное видео, на котором примеряет различные перчатки из своего гардероба. Певица поинтересовалась, какой аксессуар больше понравился ее подписчикам.

Ранее Настя Каменских раззадорила сеть пикантными образами, в которых снялась для клипе на песню "Lollipop".

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