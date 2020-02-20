Чорна пантера: Настя Каменських схвилювала ефектним образом з гримерки

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала фото зі своєї гримерки

Настя Каменських змінює образи як рукавички – вона обожнює перевтілення і завжди звикла бути на висоті. Співачка не приховує, що небайдужа до шопінгу і навіть в підтвердження цьому показала досить пікантне фото з примірочної. Якщо на сцені артистка блищить у відвертих вбраннях, а в кліпах запалює в спокусливих образах, то в повсякденному житті вона віддає перевагу зручнимі лукам.

Так, на свіжому фото Настя з'явилася в стильному розслабленому образі та залишила лише хештег #panteranegra, що в перекладі з анлийского мови означає "чорна пантера". На фото зірка дійсно позує в чорному ансамблі – худі, з-під якого видніється біла футболка, шкіряних легінсах і стильній кепці з зображенням пантери.

Її волосся укладене в акуратні блискучі великі локони, а також на обличчі присутній яскравий макіяж.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Шанувальникам дуже сподобався знімок співачки з закулісся, зроблений, мабуть, в гримерці.

Супер

Кльова

Ти просто бомба

Дуже гарно

Як завжди супер

Анастасія! Красу не стерти і не вгамувати! Удачі!

Крутишечка

Пантера, дуже гарна кішечка

Краща

Богиня

Дуже класно виглядаєте

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Настя Каменських показала стильне відео, на якому приміряє різні рукавички зі свого гардероба. Співачка поцікавилася, який аксесуар більше сподобався її підписникам.

Раніше Настя Каменських розохотила мережу пікантними образами, в яких знялася для кліпі на пісню "Lollipop".