В ботфортах и сетчатых колготах: Леся Никитюк вышла в свет в дерзком образе

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая прогулялась по вечернему Крещатику

Леся Никитюк умеет находить баланс между работой и отдыхом. Теледива не успевает закончить съемки одной программы, как тут же приступает к другому шоу, но в напряженном графике она находит "окно", чтобы немного расслабится, отдохнуть и восстановить сил. Так, недавно ведущая вернулась из жаркого Египта и буквально сразу поспешила на съемочную площадку. Не забывает Леди Ле и о светских туссовках и мероприятиях. Например, в сториз Instagram она показала свой насыщенный событиями вечер.

Ведущая появилась на премьере сериала "Первые ласточки" от "Нового канала" в дерзком соблазнительном образе. Леся облачилась в короткое платье под горло с юбкой-клешь, надела сетчатые колготы и черные кожаные ботфорты с острым носком. Она дополнила лук трендовой курткой-косухой, а в качестве аксессуаров предпочла любимую стеганную небольшую сумочку.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Маакияж – с акцентом на красные губы, волос – гладко и аккуратно уложены. Кстати, ведущая вернулась к светлому оттенку локонов, а ведь до этого решилась на смелый эксперимент и перекрасилась в … розовый. Леди Ле призналась, что сама не ожидала от себя такой смелости, но ее уговорил друг-стилист.

В этот же вечер Леся решила заглянуть на презентацию новой коллекции бренда H&M, а затем решила прогуляться по невечернему Крещатику.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, в похожем образе Леся уже публиковала фото, причем сделаны они были в одном из киевских заведений накануне дня рождения ведущей. Тогда она также предпочла черное платье и идентичную обувь.