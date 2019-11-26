Богиня красоты и любви: Тина Кароль в образе "куклы Барби" раздразнила сеть

Тина Кароль даже после завершения Танцев со звездами 2019 не перестает восхищаться своими образами, в которых представала во время самого танцевального проекта страны. Напомним, что 24 ноября прошел суперфинал шоу, победу в новом сезоне одержала пара Ксения Мишина и Женя Кот. На втором месте - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. А вот бессменными ведущими шоу были Тина Кароль и Юрий Горбунов

Во время суперфинала “Танцев” Кароль предстала в образе соблазнительной “Барби”. Певица позировала перед камерами в облегающем шелковом платье, которое оголяет плечи. Розовое платье - от всемирно известного бренда Dolce&Gabbana. Струящийся шелк идеально подчеркивает фигуру исполнительницы.

Свой образ Тина дополнила ювелирными украшениями с зелеными камнями, которые контрастно смотрелись на розовом фоне. Волосы исполнительницы завиты в крупные локоны. Конечно же, макияж Кароль не обошелся без алой помады - “фишки” украинской певицы.

Как обычно, Тина опубликовала целый фотоальбом, на котором можно во всей красе и в мельчайших подробностях рассмотреть роскошный образ певицы.

Стильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Конечно же, поклонники Кароль не смогли устоять, и засыпали исполнительницу самим лестными комментариями:

“Ути, моя буся! Невероятно красивая”

“Смотришь и думаешь, это правда? Можно быть такой красивой? Благословил же Господь на такие испытания. Силы тебе Тина столько же желаю, сколько у тебя красоты”

“Как там поётся в песне - «Кукла Маша, кукла Даша» , а в моем случае это «Кукла Тина»”

“Богиня красоты и любви, люблю тебя очень”

“Шикарная девушка. Просто нет слов”

“Безумно красивая”

“Такая красивая! Богиня”

“Как же я буду скучать по таким фоточкам”

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Стильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)