Богиня красоты и любви: Тина Кароль в образе "куклы Барби" раздразнила сеть

Суперфинал Танцев завершился, а "стильное послевкусие" осталось
Тина Кароль даже после завершения Танцев со звездами 2019 не перестает восхищаться своими образами, в которых представала во время самого танцевального проекта страны. Напомним, что 24 ноября прошел суперфинал шоу, победу в новом сезоне одержала пара Ксения Мишина и Женя Кот. На втором месте - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. А вот бессменными ведущими шоу были Тина Кароль и Юрий Горбунов
Во время суперфинала “Танцев” Кароль предстала в образе соблазнительной “Барби”. Певица позировала перед камерами в облегающем шелковом платье, которое оголяет плечи. Розовое платье - от всемирно известного бренда Dolce&Gabbana. Струящийся шелк идеально подчеркивает фигуру исполнительницы.
Свой образ Тина дополнила ювелирными украшениями с зелеными камнями, которые контрастно смотрелись на розовом фоне. Волосы исполнительницы завиты в крупные локоны. Конечно же, макияж Кароль не обошелся без алой помады - “фишки” украинской певицы.
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Как обычно, Тина опубликовала целый фотоальбом, на котором можно во всей красе и в мельчайших подробностях рассмотреть роскошный образ певицы.
Стильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
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Конечно же, поклонники Кароль не смогли устоять, и засыпали исполнительницу самим лестными комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol
Стильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)