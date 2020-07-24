Блогеры сходят с ума: трендовый аксессуар для волос, который хотят все (фото)

Самый модный аксессуар для волос на лето 2020 (фото: instagram.com/sofiamcoelho)

Все больше и больше блогеров скупают заколки для волос

Самый модный аксессуар для волос на лето 2020 – заколка-"крабик", чтобы собрать локоны. Модные блогеры уже отметили триумфальное возвращение этого аксессуара, родом из 2000-х, и смело дополняют такой заколкой самые разнообразные образы.

Бюджетный и ультрамодный аксессуар, по мнению модных экспертов, должен войти в must have этого лета для каждой модницы. Тем более, что "крабики" – это не только модно, но и практично.

Яркие заколки-"крабики" добавят твоей прическе ту самую "изюминку", а еще удобно зафиксируют постоянно выбивающиеся пряди.

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К слову, некоторые западные блогеры носят "крабик" вместе с другими аксессуарами для волос.

Эксперты подчеркивают: при выборе "крабика" отталкивайтесь от ваших детских воспоминаний. Аксессуар должен переносить в атмосферу легкости 2000-х, но никак не выглядеть дорогостоящим, с тонкой резьбой и уж тем более быть выполненным из металла.

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