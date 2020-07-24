ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Блогери сходять з розуму: трендовий аксесуар для волосся, який хочуть всі (фото)

П'ятниця 24 липня 2020 08:45
Блогери сходять з розуму: трендовий аксесуар для волосся, який хочуть всі (фото)
Наймодніший аксесуар для волосся на літо 2020 (фото: instagram.com/sofiamcoelho)
Автор: Анна Кисельова

Все більше і більше блогерів скуповують заколки для волосся

Наймодніший аксесуар для волосся на літо 2020 – заколка-"крабик", щоб зібрати локони. Модні блогери вже відзначили тріумфальне повернення цього аксесуара, родом з 2000-х, і сміливо доповнюють такою заколка найрізноманітніші образи.

Бюджетний і ультрамодний аксесуар, на думку модних експертів, повинен увійти в must have цього літа для кожної модниці. Тим більше, що "крабики" – це не тільки модно, але і практично.

Яскраві заколка-"крабики" додадуть твоїй зачісці ту саму "родзинку", а ще зручно зафіксують локони, що постійно намагаються вибитись.

LITE зібрав топ модних образів з використанням трендового аксесуара!

До речі, деякі західні блогери носять "крабик" разом з іншими аксесуарами для волосся.

Експерти наголошують: при виборі "краба" відштовхуйтеся від ваших дитячих спогадів. Аксесуар повинен переносити в атмосферу легкості 2000-х, але ніяк не виглядати дорогим, з тонким різьбленням і вже тим більше бути виконаним з металу.

Нагадаємо, що раніше Надю Дорофєєву в гламурному костюмі помітили в метро.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України прическамодатренд
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся