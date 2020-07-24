Блогери сходять з розуму: трендовий аксесуар для волосся, який хочуть всі (фото)

Наймодніший аксесуар для волосся на літо 2020 (фото: instagram.com/sofiamcoelho)

Все більше і більше блогерів скуповують заколки для волосся

Наймодніший аксесуар для волосся на літо 2020 – заколка-"крабик", щоб зібрати локони. Модні блогери вже відзначили тріумфальне повернення цього аксесуара, родом з 2000-х, і сміливо доповнюють такою заколка найрізноманітніші образи.

Бюджетний і ультрамодний аксесуар, на думку модних експертів, повинен увійти в must have цього літа для кожної модниці. Тим більше, що "крабики" – це не тільки модно, але і практично.

Яскраві заколка-"крабики" додадуть твоїй зачісці ту саму "родзинку", а ще зручно зафіксують локони, що постійно намагаються вибитись.

LITE зібрав топ модних образів з використанням трендового аксесуара!

До речі, деякі західні блогери носять "крабик" разом з іншими аксесуарами для волосся.

Експерти наголошують: при виборі "краба" відштовхуйтеся від ваших дитячих спогадів. Аксесуар повинен переносити в атмосферу легкості 2000-х, але ніяк не виглядати дорогим, з тонким різьбленням і вже тим більше бути виконаним з металу.

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