Бездоганний total white: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити найбільш модний костюм цього літа

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Вчимося в ікони стилю

Роузі Хантінгтон-Уайтлі – визнана ікона стилю, яка раніше часто радувала аутфітами на будь-який випадок життя. Зараз подібних постів стало набагато менше – під час карантину дівчина зосередилася на сім'ї і вихованні малюка. Зараз британська красуня повертається до звичного графіку. А незвичайні луки – в її мікроблог. Зірка зупинилася цього разу на одній з найактуальніших моделей цього літа: брючному костюмі вільного крою.

Гофрована легка тканина ідеально підійшла під фасон речей. Широкі штани і сорочка додають луку той самий невловимий літній флер, розслаблений і ніжний. Здається, Роузі вбралася в невагомі білі хмари. Дівчина позує в своєму будинку, на тлі білого інтер'єру, сидячи на дерев'яному кріслі. Виглядає вона спокійною і умиротвореною. Ідеальну картину доповнив бездоганний макіяж в натуральних тонах, а також укладання-хвиля. З аксесуарів знаменитість обрала золоті браслети і сережки. Вийшло просто і стильно.

Образ вийшов ідеально літнім (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, Роузі постаралася зробити образ також і спокусливим – вона одягла сорочку на голе тіло. А тому у значному розрізі було видно розкішні груди дівчини.

Дівчина вчить підносити себе і речі (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, Роузі обожнює превносить естетику у все, що її оточує. Так, інтер'єр свого будинку з Джейсоном Стетхэмом модель продумала до дрібниць самостійно. В будинку знаменитої пари переважає світлий відтінок. Тут багато кімнатних рослин, а також живих квітів. Кімнати вона любить залишити голими, меблі переважають вінтажні 50-х років, а доповнюють усе розкішні аксесуари і твори мистецтва. Ванна кімната, яка часто фігурує в блозі моделі, оброблена мармуром. Здається, тут ніщо не зможе відволікати від приємних і розслаблюючих процедур.