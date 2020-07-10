ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бездоганний total white: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити найбільш модний костюм цього літа

П'ятниця 10 липня 2020 18:34
Бездоганний total white: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити найбільш модний костюм цього літа
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Ольга Турчаникова

Вчимося в ікони стилю

Роузі Хантінгтон-Уайтлі – визнана ікона стилю, яка раніше часто радувала аутфітами на будь-який випадок життя. Зараз подібних постів стало набагато менше – під час карантину дівчина зосередилася на сім'ї і вихованні малюка. Зараз британська красуня повертається до звичного графіку. А незвичайні луки – в її мікроблог. Зірка зупинилася цього разу на одній з найактуальніших моделей цього літа: брючному костюмі вільного крою.

Гофрована легка тканина ідеально підійшла під фасон речей. Широкі штани і сорочка додають луку той самий невловимий літній флер, розслаблений і ніжний. Здається, Роузі вбралася в невагомі білі хмари. Дівчина позує в своєму будинку, на тлі білого інтер'єру, сидячи на дерев'яному кріслі. Виглядає вона спокійною і умиротвореною. Ідеальну картину доповнив бездоганний макіяж в натуральних тонах, а також укладання-хвиля. З аксесуарів знаменитість обрала золоті браслети і сережки. Вийшло просто і стильно.

Бездоганний total white: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити найбільш модний костюм цього літа

Образ вийшов ідеально літнім (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, Роузі постаралася зробити образ також і спокусливим – вона одягла сорочку на голе тіло. А тому у значному розрізі було видно розкішні груди дівчини.

Бездоганний total white: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити найбільш модний костюм цього літа

Дівчина вчить підносити себе і речі (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, Роузі обожнює превносить естетику у все, що її оточує. Так, інтер'єр свого будинку з Джейсоном Стетхэмом модель продумала до дрібниць самостійно. В будинку знаменитої пари переважає світлий відтінок. Тут багато кімнатних рослин, а також живих квітів. Кімнати вона любить залишити голими, меблі переважають вінтажні 50-х років, а доповнюють усе розкішні аксесуари і твори мистецтва. Ванна кімната, яка часто фігурує в блозі моделі, оброблена мармуром. Здається, тут ніщо не зможе відволікати від приємних і розслаблюючих процедур.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України модельРоузі Хантінгтон-УайтліДжейсон Стетхэм
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся