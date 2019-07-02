Безупречна: Роузи Хантингтон-Уайтли подчеркнула стройные ноги стильным нарядом

Роузи Хантингтон-Уайтли знает все секреты стильных выходов и с удовольствием их раскрывает многочисленным фолловерам. Она регулярно выкладывает в сеть целые подборки продуманных до мелочей образов. Несколько дней назад она показала серию "лондонских луков", как подписала она свои фото. Здесь есть образы в песочного оттенка платье, белых брюках, длинной юбке с принтом, черных скинни… К ним модель подобрала верхнюю одежду и аксессуары. Впрочем, даже обычные селфи девушки можно смело брать в оборот при продумывании ежедневных нарядов.

Стильные выходы Роузи обожает вся сеть (фото: instagram.com/rosiehw)

К примеру, несколько часов назад Роузи поделилась новым из них. 32-летняя красавица отправилась в Мюнхен на мероприятие известной марки bareMinerals. С этим косметическим брендом она сотрудничает уже давно. К слову, они часто привлекают к работе звезд. Еще одна посланница марки – Хейли Бибер.

Роузи – посланница красоты bareMinerals (фото: instagram.com/bareminerals)

Роузи опубликовала серию фото в роскошном светлом наряде от Bottega Veneta. Платье необычного кроя сшито из нескольких оттенков шелка. С длинными широкими рукавами, закрытое на груди, оно могло бы показаться весьма скромным. Если бы не юбка с внушительным запахом, который полной мерой продемонстрировал длинные стройные ноги модели. Дополнили его босоножки с ультрамодным квадратным носком бежевого оттенка. Волосы она убрала, а в макияже подчеркнула выразительные брови, пышные ресницы и чувственные губы. В серии кадров она показала массу аксессуаров, а также святая святых – свою косметичку.

Роузи любит учить своих подписчиц, как выглядеть сногсшибательно (фото: instagram.com/rosiehw)

К слову, Роузи обожает декоративную косметику и эксперименты с макияжем. Она часто радует подписчиков новыми яркими идеями. Так, недавно она сняла для своего проекта Rose Inc. видео с легкими бронзовыми smoky. Подобные ролики всегда пользуются огромной популярностью на странице знаменитой красавицы. Еще одна ее постоянная рубрика – всевозможные варианты укладок.