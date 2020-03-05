Она безупречна! 54-летняя Синди Кроуфорд похвасталась стройными ножками и тонкой талией

Синди Кроуфорд, которая недавно объявила о сотрудничестве с брендом одежды Jones New York, отправилась в Нью-Йорк. На странице бренда появились кадры, где она позирует в наряде из весенней коллекции марки, а также посещает разнообразные мероприятия. "Сегодня Синди Кроуфорд, лицо нашей весенней кампании, встретилась с женщинами из @DeliveringGood и @hour_children, чтобы обсудить, как оставаться мотивированными и уполномоченными. Настройтесь на завтрашний день, пока Синди принимает наш канал, чтобы поделиться основными моментами дня", – написали в Instagram Jones New York.

Синди в новом стильном образе (фото: instagram.com/cindycrawford)

Сама Синди также в своем микроблоге решила показать, как проводит день. И начала с раннего утра. Судя по всему, оно началось активно: сначала – с пробежки, а после – с кофе. Синди позирует в черных легинсах, сером худи, комфортных кроссовках, а также черном плаще, который подчеркнул ее стройный силуэт. Завершают образ крупные солцнезащитные очки. Никакого макияжа и укладки – Синди выглядит натурально и свежо. Разумеется, культовая модель тут же получила массу комплиментов от своих фолловеров.

Синди стала лицом новой коллекции (фото: instagram.com/cindycrawford)

К слову, для весенней кампании недаром пригласили именно Синди. Она как одна из самых популярных в мире моделей является также вдохновляющим примером для многих женщин благодаря своей активной позиции. "…Спасибо за признание силы, которая требуется, чтобы быть матерью, партнером, бизнес-леди и другом. Я взволнована помогать, поощрять и расширять возможности женщин во всем мире, которые ежедневно играют так много ролей", – рассказала о новом сотрудничестве Синди.

Модель выглядит просто потрясающе (фото: instagram.com/cindycrawford)

Напомним, в честь своего дня рождения Кроуфорд устроила необычную акцию, еще раз доказав, что она также – пример доброты. Вместо подарков Синди попросила перечислить деньги в специальный фонд Charity Water. С его помощью звезда стремится обеспечить всех нуждающихся в чистой воде.