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Вагітна Меган Маркл захопила розкішним вбранням під час візиту в Сіднеї

Lite » Стиль і мода 27.10.2018 - 07:37
Меган Маркл і принц Гаррі в Сіднеї. Фото: Колаж РБК-Україна
Меган Маркл і принц Гаррі в Сіднеї. Фото: Колаж РБК-Україна

Герцогиня Сассеская блиснула сукнею від Oscar de la Renta

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка знаходиться на четвертому місяці вагітності, з'явилася на врученні професійних нагород Австралійського географічного товариства у фантастичному вбранні.

Для заходу, який проходив у готелі Shanghai-La в Сіднеї, герцогиня Сассеская вибрала коктейльна сукня Oscar de la Renta, розшитому силуетами птахів.

Доповнили образ елегантні туфлі-човники з бантами чорного кольору.

Вагітна Меган Маркл захопила розкішним вбранням під час візиту в СіднеїМеган Маркл і принц Гаррі в Сіднеї. Фото: Getty Images

Зазначимо, що герцоги Сассекские були не просто запрошеними гостями вечора, який був запланований в рамках першого спільного турне: вони виголосили промову про важливість запобігання екологічних катастроф та вручили нагороди переможцям.

Так, з рук Меган почесну медаль отримала Софія Скарпэрис за роботу по скороченню використання пластикових пакетів.

Вагітна Меган Маркл захопила розкішним вбранням під час візиту в СіднеїМеган Маркл і Софія Скарпэрис у Сіднеї. Фото: Getty Images

Цікаво, що в Австралію Меган Маркл і принц Гаррі прилетіли з Тонго, і політ був не з найприємніших. Лайнер Boeing 737 авіакомпанії Qantas, на борту якого перебувало подружжя, змушений був перервати посадку і піти на другий захід.

Як пояснив пілот, він прийняв це рішення, щоб не врізатися в інший літак, незаплановано перебував на злітно-посадковій смузі. Благополучно приземлитися літак зміг тільки з другої спроби.

Зазначимо, Меган Маркл не перестає дивувати публіку своїми прекрасними нарядами під час подорожі.

Так, нещодавно, вагітна герцогиня Сассекская на Фіджі в вечірній сукні показала помітно кругленький живіт. Меган вбралася в приголомшливе довге синє плаття-кейп від британського дизайнера Safiyaa.

А також ми розповідали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі відвідали пляжну вечірку з серфінгістами. Для пляжу Меган вибрала незвичайний наряд.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл осоромилася в королівстві Тонга.

Відео: РБК-Україна

Новини України АвстралияфотоМеган Марклпринц Гаррі
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