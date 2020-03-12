Беременная Джамала показала неожиданно бунтарский образ, скрыв округлившийся животик

Беременная Джамала, несмотря на всеобщую панику в связи с карантином из-за коронавируса, продолжает покорять поклонников своей активностью. Отметим, что до этого Джа поделилась своей схемой профилактики коронавируса. К примеру, семья певицы часто проветривает комнаты, пользуется увлажнителями воздуха, обязательно тщательно моют руки с мылом и даже промывают нос специальными средствами. Пока что украинская исполнительница взяла перерыв на выступления и публичные мероприятия. Однако это не мешает Джамале показывать стильные образы на каждый день.

Певица вышла на стильную прогулку, во время которой показала трендовый кэжуал-образ.

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица прогулялась по территории одного из новых жилых комплексов в Киеве на Печерске. По фото видно, что исполнительница прогулялась по современному стадиону. А также поднялась на высотку. За ее спиной открывает шикарный вид на столицу. В частности, видно стадион “Олимпийский” с его узнаваемой архитектурой.

Однако вернемся к образу Джамалы. Певица позирует в свободное платье длины миди, которое скрывает ее округлившийся животик. На бордовом фоне — пестрый белый принт. На плечи наброшена слегка объемная джинсовая куртка черного цвета. На ножках — черные колготки и грубые ботинки на массивной платформе. Отметим, что грубые ботинки все еще остаются трендом сезона. Такой бунтарский стиль отлично подойдет для прогулки по городу или парку.

“Весна в місті! Відчуваєте? Вкотре повертаючись з-за кордону, розумію, що сумувала за Києвом. Це одне з найкращих міст в світі. Ще трохи і він ще більше розквітне! Але настрій вже весняний! Одягати легку сукню, збиратися на прогулянки, зустрічатися з друзями”, — восхищается стильная Джамала.

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Тем временем фолловеры певицы восхищаются ее образом и цветущим видом будущей мамы второго ребенка.

“ Красивая вы какая!”

Красивая вы какая!” “Красива , усміхнена і дуже стильна! Ось як треба зустрічати весну! А доріжки в Києві в нових районах нагадують Нідерланди! Краса!”

“Конечно, умница моя! В Харькове уже давно весна”

“Это вы расцветаете”

“Слухаю зараз "Заплуталась" - ось, що робить мій настрій в цьому жорстокому світі”

“Ви така жіночна, ніжна, а ваш теперішній стан ще більше це підкреслює!!!!!”

“Які ніжні фото”

“Весна в городе требует весну на душе”

Скриншот комментариев

К слову, до этого Джамала встречала весну и 8 марта серией ярких фото из прошлой фотосессии в лавандовом поле.

“Почувати себе легкою, красивою, єдиною, ніжною, чарівною, необхідною. Любити і відчувати любов до себе. Просто бути собою!” — пишет Джа.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

А еще чуть позже показала неожиданное стильное обновление на весну. Певица заплела волосы в крупные афро-косы.

“Настрій — весна і повний відрив! До 8 березня по-різному ставляться: святкують, визнають або категорично проти такого свята. Для мене це просто приємний день, коли всім дівчатам дарують квіти. І вже це підіймає настрій”.