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Вагітна Джамала показала несподівано бунтарський образ, приховавши кругленький животик

Lite » Мода 12.03.2020 - 13:05
Вагітна Джамала показала несподівано бунтарський образ, приховавши кругленький животик
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала стильно зустрічає весну

Вагітна Джамала, незважаючи на загальну паніку у зв'язку з карантином через коронавірус, продовжує завойовувати прихильників своєю активністю. Зазначимо, що до цього Джа поділилася своєю схемою профілактики коронавіруса. Приміром, родина співачки часто провітрює кімнати, користується зволожувачами повітря, обов'язково ретельно миють руки з милом і навіть промивають ніс спеціальними засобами. Поки що українська виконавиця взяла перерву на виступи і публічні заходи. Однак це не заважає Джамалі показувати стильні образи на кожен день.

Співачка вийшла на стильну прогулянку, під час якої показала трендовий кежуал-образ.

Вагітна Джамала показала несподівано бунтарський образ, приховавши кругленький животик

Вагітна Джамала показала несподівано бунтарський образ, приховавши кругленький животик

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка прогулялася по території одного з нових житлових комплексів у Києві на Печерську. По фото видно, що співачка прогулялася по сучасному стадіону. А також піднялася на висотку. За її спиною відкриває шикарний вид на столицю. Зокрема, видно стадіон "Олімпійський" з його впізнаваною архітектурою.

Однак повернемося до образу Джамали. Співачка позує у вільній сукні довжини міді, яка приховує її кругленький животик. На бордовому тлі — строкатий білий принт. На плечі накинута злегка об'ємна джинсова куртка чорного кольору. На ніжках — чорні колготки і грубі черевики на масивній платформі. Зазначимо, що грубі черевики все ще залишаються трендом сезону. Такий бунтарський стиль відмінно підійде для прогулянки по місту або парку.

Весна в місті! Відчуваєте? Вкотре повертаючись з-за кордону, розумію, що сумувала за Києвом. Це одне з найкращих міст в світі. Ще трохи і він ще більше розквітне! Але настрій вже весняний! Одягати легку сукню, збиратися на прогулянки, зустрічатися з друзями", — захоплюється стильна Джамала.

Вагітна Джамала показала несподівано бунтарський образ, приховавши кругленький животик

Вагітна Джамала показала несподівано бунтарський образ, приховавши кругленький животик

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Тим часом фолловери співачки захоплюються її образом і квітучим виглядом майбутньої мами другої дитини.

  • Красивая вы какая!”
  • “Красива , усміхнена і дуже стильна! Ось як треба зустрічати весну! А доріжки в Києві в нових районах нагадують Нідерланди! Краса!”
  • “Конечно, умница моя! В Харькове уже давно весна”
  • “Это вы расцветаете”
  • “Слухаю зараз "Заплуталась" - ось, що робить мій настрій в цьому жорстокому світі”
  • “Ви така жіночна, ніжна, а ваш теперішній стан ще більше це підкреслює!!!!!”
  • “Які ніжні фото”
  • “Весна в городе требует весну на душе”

Вагітна Джамала показала несподівано бунтарський образ, приховавши кругленький животик

Скріншот коментарів

До речі, до цього Джамала зустрічала весну і 8 березня серією яскравих фото з минулої фотосесії в лавандовом полі.

“Почувати себе легкою, красивою, єдиною, ніжною, чарівною, необхідною. Любити і відчувати любов до себе. Просто бути собою!" — пише Джа.

Вагітна Джамала показала несподівано бунтарський образ, приховавши кругленький животик

Фото: instagram.com/jamalajaaa

А ще трохи пізніше показала несподіване стильне оновлення на весну. Співачка заплела волосся у великі афро-коси.

Настрій — весна і повний відрив! До 8 березня по-різному ставляться: святкують, визнають або категорично проти такого свята. Для мене це просто приємний день, коли всім дівчатам дарують квіти. І вже це підіймає настрій”.

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