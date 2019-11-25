Белая королева: Кристина Агилера блистает в винтажном платье Jean Paul Gaultier

Кристина Агилера не так часто посещает светские события и премии, поэтому каждый ее выход становится сенсацией. В этом году певица постаралась произвести максимальный эффект, подобрав для премии American Music Awards-2019 несколько стильных образов.

Кристина в Jean Paul Gaultier (фото: instagram.com/xtina)

Церемония прошла в Лос-Анджелесе вчера вечером, 24-го ноября. На красной дорожке блистало множество знаменитостей в нарядах от лучших мировых брендов: Тейлор Свифт в Julien Macdonald, Селена Гомес в Versace, Сиара в наряде от Balmain, Камилла Кабелло в Oscar de la Renta, Билли Айлиш, примерившая винтажный образ Burberry. Но максимум комплиментов, пожалуй, собрала Кристина Агилера.

Агилера восхитила всю сеть (фото: instagram.com/xtina)

Она пришла на мероприятие в белом платье необычного фасона от Jean Paul Gaultier. Винтажное платье с массивными плечами, широким поясом, белым капюшоном и открытой спиной, сшитое из структурной ткани, сделало Кристину королевой красной дорожки премии. Завершили образ многоярусные белые бусы, необычные кольца и серьги-бриллианты. Волосы ей убрали в гладкую укладку, а макияж сделали максимально выразительным, с накладными ресницами и переливающимися smoky. "Я люблю мою бьюти-команду", – написала знаменитость, показав в микроблоге массу фото с ивента.

Кристина в платье от Stephane Rolland (фото: instagram.com/amas)

Позже Кристина вышла на сцену, сменив образ. В этот раз она примерила не менее впечатляющий наряд. Бежевое короткое платье с черным цветком на груди и вставками такого же оттенка, с внушительным шлейфом, который несли за ней ее помощники, и пышными рукавами – творение французского модельера Stephane Rolland. Дополняли его ботфорты из лакированной кожи на огромных каблуках и украшения с жемчугом. Волосы ей собрали в высокий хвост, а в макияже добавили красные губы.