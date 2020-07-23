ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ангел Victoria's Secret додала у вазі: як тепер виглядає топ-модель (фото)

Четвер 23 липня 2020 17:18
Ангел Victoria's Secret додала у вазі: як тепер виглядає топ-модель (фото)
Барбара Палвін (фото: instagram.com/victoriassecret)
Автор: Анна Кисельова

Барбара Палвін постала в нижній білизні без кубиків преса

Серед ангелів Victoria's Secret з'явилася ще одна "пампушка". 26-річна угорська модель багато разів знімалася для білизняного бренду Victoria's Secret і на останньому знімку "ангел" виглядає трохи крупніше. Під час карантину бренд не знімав ніяких рекламних фотосетів, і ось нарешті поділився новим знімком, на якому рекламує білизну Барбара.

На дівчині чорний комплект білизни. У підписі до знімка представники бренду повідомляють, що цей комплект з попередньої колекції, але зараз його можна придбати з хорошою знижкою.

Фігуриста Барбара позує на тлі дзеркальної стіни. На її животі немає кубиків преса, але в цьому і принадність, адже нещодавно бренд Victoria's Secret почав позиціонувати себе не тільки як марку для струнких дівчат.

Ангел Victoria's Secret додала у вазі: як тепер виглядає топ-модель (фото)

Барбара Палвін постала в спідній білизні без кубиків преса (фото: instagram.com/victoriassecret)

У тому ж жовтні 2019 року VS взяв на роботу першу модель plus-size. Алі Тейт Катлер - американська манекенниця, яка носить 14-й розмір одягу (відповідає 52-му розміру), тоді сама повідомила радісну для себе новину в Instagram-блозі.

Серед ангелів Victoria's Secret з'явилася модель plus-size (фото: instagram.com/victoriassecret)

Нагадаємо, що раніше повністю гола Алессандра Амбросіо підкорила бездоганним тілом на гарячому фото.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України модамодельVictoria's Secret
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся