Андре Тан дал фэшн-советы для празднования Нового года 2022: топ образов и цветов

До Нового года остался месяц. Самое время подумать, в чем встречать год Черного Водяного Тигра. Ведь именно этот зверь является символом 2022 года.

Какие цвета должны присутствовать в одежде в новогоднюю ночь? Многие придерживаются мнения, что именно от этого будет зависеть приверженность покровителя года, его поддержка в течение следующих 12-ти месяцев, удача и благополучие.

И наоборот, если неправильно выбрать цвет на Новый год, то можно разгневить Символ Года, что может отрицательно повлиять на весь грядущий год. Верить или нет - дело каждого! Но лучше продумать свой образ на новогоднюю ночь.