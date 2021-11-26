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Андре Тан дал фэшн-советы для празднования Нового года 2022: топ образов и цветов

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 17:01
Андре Тан дал фэшн-советы для празднования Нового года 2022: топ образов и цветов В чем встречать год Тигра (фото: instagram.com/josefinehj)
Автор: Татьяна Турчаникова

До Нового года остался месяц. Самое время подумать, в чем встречать год Черного Водяного Тигра. Ведь именно этот зверь является символом 2022 года.

Какие цвета должны присутствовать в одежде в новогоднюю ночь? Многие придерживаются мнения, что именно от этого будет зависеть приверженность покровителя года, его поддержка в течение следующих 12-ти месяцев, удача и благополучие.

И наоборот, если неправильно выбрать цвет на Новый год, то можно разгневить Символ Года, что может отрицательно повлиять на весь грядущий год. Верить или нет - дело каждого! Но лучше продумать свой образ на новогоднюю ночь.

Эксклюзивно для Lite украинский дизайнер Андре Тан дал советы, как нарядиться на новогоднюю вечеринку, чтобы хозяин года сразу же влюбился в вас.

Андре Тан дал фэшн-советы для празднования Нового года 2022: топ образов и цветовПравильный наряд - и праздничное настроение обеспечено! (фото: instagram.com/josefinehj)

Согласно восточному гороскопу, Тигр - символ силы, энергии, лидерства и достоинства. По своей природе это хищник, наделенный природой еще несколькими чертами. В частности, быстротой, грацией и красотой.

Учитывая, что это год Черного Водяного Тигра, стихия Воды уменьшает экспрессивность зверя, что делает это животное более открытым, коммуникабельным и открытым.

В какой цвет нарядиться на Новый год

Андре Тан дал фэшн-советы для празднования Нового года 2022: топ образов и цветовКлассика (фото: andretan.ua)

Итак, каким цветам нужно уделить особое внимание в праздничную ночь:

  • черный классический;
  • все оттенки синего и голубого;
  • белый;
  • серый.

Андре Тан дал фэшн-советы для празднования Нового года 2022: топ образов и цветовЧерный и белый (фото: andretan.ua)

Андре Тан дал фэшн-советы для празднования Нового года 2022: топ образов и цветов

Андре Тан дал фэшн-советы для празднования Нового года 2022: топ образов и цветовВ чем праздновать Новый год 2022 (фото: andretan.ua)

Также можно выбрать цвет тигрового окраса:

  • черный;
  • белый;
  • песочный;
  • золотистый;
  • оранжевый;
  • коричневый;
  • мокко;
  • желтый.

Андре Тан дал фэшн-советы для празднования Нового года 2022: топ образов и цветовАндре Тан дал фэшн-советы для празднования Нового года 2022: топ образов и цветов"Сто оттенков тигрового" - то, что надо (фото: andretan.ua)

Наряды лучше подбирать с элементами разнообразной полоски, а украшения и аксессуары для праздничного образа - из металла, жемчуга и морской тематики.

Раньше стилист назвала самые трендовые принты 2022.

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