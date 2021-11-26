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Андре Тан дав фешн-поради для святкування Нового року 2022: топ образів і кольорів

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П'ятниця 26 листопада 2021 17:01
Андре Тан дав фешн-поради для святкування Нового року 2022: топ образів і кольорів У чому зустрічати рік Тигра (фото: instagram.com/josefinehj)
Автор: Тетяна Турчанікова

До Нового року залишився місяць. Саме час час подумати, у чому зустрічати рік Чорного Водяного Тигра. Адже саме цей звір є символом 2022-го року.

Які ж кольори мають бути присутні в одязі у новорічну ніч? Чимало людей дотримуються думки, що саме від цього буде залежати прихильність покровителя року, його підтримка протягом наступних 12-ти місяців, удача и добробут.

І навпаки, якщо неправильно обрати колір на Новий рік, то можна розгнівити Символ Року, що може негативно вплинути на увесь прийдешній рік. Вірити чи ні - справа кожного! Але краще продумати свій образ на новорічну ніч.

Ексклюзивно для Lite український дизайнер Андре Тан дав поради, як вбратися на новорічну вечірку, щоб господар року відразу ж закохався в вас.

Андре Тан дав фешн-поради для святкування Нового року 2022: топ образів і кольорів

Правильний наряд - і святковий настрій забеспечено! (фото: instagram.com/josefinehj)

Згідно східного гороскопу, Тигр - символ сили, енергії, лідерства та гідності. За своєю природою це хижак, який наділений природою ще кількома рисами. Зокрема, швидкістю, грацією та красою.

Зважаючи на те, що це рік Чорного Водяного Тигра, стихія Води зменшує експресивність звіра, що робить цю тварину більш відкритою, комунікабельною та відкритою.

У який колір одягтися для святкування Нового року 2022

Андре Тан дав фешн-поради для святкування Нового року 2022: топ образів і кольорівКлассика (фото: andretan.ua)

Тож, яким кольорам потрібно приділити особливу увагу у святкову ніч:

  • чорний класичний;
  • усі відтінки синього та блакитного;
  • білий;
  • сірий.

Андре Тан дав фешн-поради для святкування Нового року 2022: топ образів і кольорівЧорний та білий (фото: andretan.ua)

Андре Тан дав фешн-поради для святкування Нового року 2022: топ образів і кольорівАндре Тан дав фешн-поради для святкування Нового року 2022: топ образів і кольорівУ чому святкувати Новий рік 2022 (фото: andretan.ua)

Також можна обрати кольори тигрового окрасу:

  • чорний;
  • білий;
  • пісочний;
  • золотистий;
  • помаранчевий;
  • коричневий;
  • мокко;
  • жовтий.

Андре Тан дав фешн-поради для святкування Нового року 2022: топ образів і кольорівАндре Тан дав фешн-поради для святкування Нового року 2022: топ образів і кольорівУсі відтінки тигра - те, що треба! (фото: andretan.ua)

Наряди краще підбирати з елементами різноманітної смужки, а прикраси та аксесуари для святкового образу - з металу, перлів і з морської тематики.

Раніше стиліст назвала найбільш трендові принти 2022.

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