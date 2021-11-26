Андре Тан дав фешн-поради для святкування Нового року 2022: топ образів і кольорів

До Нового року залишився місяць. Саме час час подумати, у чому зустрічати рік Чорного Водяного Тигра. Адже саме цей звір є символом 2022-го року.

Які ж кольори мають бути присутні в одязі у новорічну ніч? Чимало людей дотримуються думки, що саме від цього буде залежати прихильність покровителя року, його підтримка протягом наступних 12-ти місяців, удача и добробут.

І навпаки, якщо неправильно обрати колір на Новий рік, то можна розгнівити Символ Року, що може негативно вплинути на увесь прийдешній рік. Вірити чи ні - справа кожного! Але краще продумати свій образ на новорічну ніч.