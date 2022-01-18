Актеры и певцы покоряют подиумы: топ-7 знаменитостей, которые взорвали сеть участием в модных показах

Появление звезд шоу-бизнеса и кино на подиуме – явление старо как мир. Но некоторые из выходов стали действительно культовыми.

От Дженнифер Лопес в потрясающем зеленом платье Versace до роскошной Деми Мур на показе Fendi в прошлом году – вспоминаем 7 самых ярких моментов, когда знаменитости из мира кино и музыки стали моделями.

Кайл Маклахлен и Джефф Голдблюм

Новая коллекция Prada Men осень-зима 2022/23 запомнилась не только стильными мужскими образами, вдохновленными кинематографом, но и звездным составом.

Кайл Маклахлан, известный зрителям по "Твин Пикс" и "Секс в большом городе", открывал шоу, а Джефф Голдблюм ("Муха" и "День независимости") закрывал. Уверенно шагая по подиуму в стильных пальто с утрированными плечами и меховой отделкой, они буквально взорвали интернет.

Дженнифер Лопес

Похожий эффект в свое время произвела певица, став участницей показа Versace. Зеленое платье с тропическим принтом она впервые надела в 2000-м году на вручение премии "Грэмми".

А затем появилась в нем на закрытии показа коллекции Versace весна-лето 2020 в рамках Недели моды в Милане. Интересно, что именно Лопес мы можем благодарить за возможность осуществлять поиск в Google по картинке.

Генеральный директор Google Эрик Шмидт подтвердил достоверность этой информации в своем эссе для Project Syndicate: "В то время это был самый популярный поисковый запрос, который мы когда-либо видели. Но у нас не было верного способа дать пользователям именно то, что они хотели: Джей Ло в этом платье. Так родился Google Image Search".

Дженнифер Лопес и Донателла Версаче (фото: Getty Images)

Маколей Калкин и Джаред Лето

Коллекция Gucci весна-лето 2022 под названием Gucci Love Parade была посвящена кинематографу. Яркое шоу с многочисленными звездными гостями устроили на Голливудском бульваре. А главными моделями стали Маколей Калкин и Джаред Лето, которые демонстрировали два колоритных образа.

Необычный тандем героя культового новогоднего фильма и звезды "Дома Gucci" имел взрывной эффект – показ мгновенно приковали к себе внимание мировой общественности.

Маколей Калкин и Джаред Лето на показе Gucci (фото: instagram.com/voguemagazine)

Деми Мур

Еще одна актриса, которая вызвала своим появлением всплеск обсуждений в сети. Дело в том, что 58-летняя звезда, которая стала моделью Fendi SS21, выглядела невероятно молодо. И, по мнению хейтеров, перестаралась с пластикой, которая сделала ее другим человеком.

Вслед за этим поднялась череда разговоров о праве женщины самой распоряжаться своей внешностью. После громкого выхода Деми ее подруга Наоми Кэмпбелл даже устроила прямой эфир, в котором показала, что красота Мур – вполне реальная, а сама актриса – вполне узнаваемая.

Дуа Липа

Певица уже давно записалась в ряды самых стильных знаменитостей в мире, а потому любой модный дом желал заполучить ее для своих шоу. Удалось это вновь Донателле Версаче, которая обожает водить дружбу со звездами шоу-бизнеса.

Дуа Липа стала лицом рекламной кампании Versace осень-зима 21/22, а после открыла и закрыла показ весна-лето 22 – первый с начала пандемии Covid-19. А потому яркий и знаковый. Впечатляющее возвращение подкрепилось саундтреками исполнительницы из альбома Future Nostalgia 2020 года.

Маргарет Куэлли

Выход в образе невесты – мечта любой модели, не говоря уже о знаменитостях из мира кино. Актриса и танцовщица Маргарет Куэлли удостоилась этой чести на показе коллекции Chanel Haute Couture осень-зима 21/22.

Звезда "Однажды в Голливуде", лицо KENZO World и дочь легендарной Энди Макдауэл восхитила зрителей неожиданным появлением в воздушном свадебном платье с длинными рукавами.

В финале девушка бросила в зал свой свадебный букет, как и подобает невесте. А в своем блоге написала с восторгом, что будет помнить этот бросок до конца жизни.

Майли Сайрус

Когда Марк Джейкобс пригласил певицу Майли Сайрус в качестве модели своего показа осень-зима 2020, Instagram просто сошел с ума от количества репостов.

Сайрус вышла на подиум в простом черном бюстгальтере без косточек и брюках, дополненных кожаными перчатками с рюшами и пальто-оверсайз с принтом под зебру в руке. И еще долгое время не давала покоя пользователям своим загадочными smoky стальным прессом.