Актори і співаки підкорюють подіуми: топ-7 знаменитостей, які підірвали мережу участю в модних показах
Поява зірок шоу-бізнесу та кіно на подіумі – явище старе як світ. Але деякі з виходів стали дійсно культовими.
Від Дженніфер Лопес в приголомшливому зеленому платті Versace до розкішної Демі Мур на показі Fendi в минулому році – згадуємо 7 найяскравіших моментів, коли знаменитості зі світу кіно і музики стали моделями.
Кайл Маклахлен і Джефф Голдблюм
Нова колекція Prada Men осінь-зима 2022/23 запам'яталася не тільки стильними чоловічими образами, натхненними кінематографом, а й зоряним складом.
Кайл Маклахлан, відомий глядачам по "Твін Пікс" і "Секс у Великому Місті", відкривав шоу, а Джефф Голдблюм ("Муха" і "День незалежності") закривав. Впевнено крокуючи по подіуму в стильних пальто з перебільшеними плечима і хутряною обробкою, вони буквально підірвали інтернет.
Дженніфер Лопес
Схожий ефект свого часу справила співачка, ставши учасницею показу Versace. Зелену сукню з тропічним принтом вона вперше одягла в 2000-му році на вручення премії "Греммі".
А потім з'явилася в ній на закритті показу колекції Versace весна-літо 2020 в рамках Тижня моди в Мілані. Цікаво, що саме Лопес ми можемо дякувати за можливість здійснювати пошук в Google по картинці.
Генеральний директор Google Ерік Шмідт підтвердив достовірність цієї інформації в своєму есе для Project Syndicate: "У той час це був найпопулярніший пошуковий запит, який ми коли-небудь бачили. Але у нас не було вірного способу дати користувачам саме те, що вони хотіли: Джей Ло в цьому платті. Так народився Google Image Search".
Дженніфер Лопес і Донателла Версаче (фото: Getty Images)
Маколей Калкін і Джаред Лето
Колекція Gucci весна-літо 2022 під назвою Gucci Love Parade була присвячена кінематографу. Яскраве шоу з численними зірковими гостями влаштували на Голлівудському бульварі. А головними моделями стали Маколей Калкін і Джаред Лето, які демонстрували два колоритних образи.
Незвичайний тандем героя культового новорічного фільму і зірки "Дому Gucci" мав вибуховий ефект – показ миттєво прикували до себе увагу світової громадськості.
Маколей Калкін і Джаред Лето на показі Gucci (фото: instagram.com/voguemagazine)
Демі Мур
Ще одна актриса, яка викликала своєю появою сплеск обговорень в мережі. Справа в тому, що 58-річна зірка, яка стала моделлю Fendi SS21, виглядала неймовірно молодо. І, на думку хейтерів, перестаралася з пластикою, яка зробила її іншою людиною.
Слідом за цим піднялася низка розмов про право жінки самій розпоряджатися своєю зовнішністю. Після гучного виходу Демі її подруга Наомі Кемпбелл навіть влаштувала прямий ефір, в якому показала, що краса Мур – цілком реальна, а сама актриса – цілком впізнавана.
Дуа Ліпа
Співачка вже давно записалася до лав найстильніших знаменитостей у світі, а тому будь-який модний будинок бажав роздобути її для своїх шоу. Вдалося це знову Донателлі Версаче, яка обожнює водити дружбу з зірками шоу-бізнесу.
Дуа Ліпа стала обличчям рекламної кампанії Versace осінь-зима 21/22, а після відкрила і закрила показ весна-літо 22 – перший з початку пандемії Covid-19. А тому яскравий і знаковий. Вражаюче повернення підкріпилося саундтреками виконавиці з альбому Future Nostalgia 2020 року.
Маргарет Куеллі
Вихід в образі нареченої – мрія будь-якої моделі, не кажучи вже про знаменитостей зі світу кіно. Актриса і танцівниця Маргарет Куеллі удостоїлася цієї честі на показі колекції Chanel Haute Couture осінь-зима 21/22.
Зірка "Одного разу в Голлівуді", обличчя KENZO World і дочка легендарної Енді Макдауел захопила глядачів несподіваною появою в повітряній весільній сукні з довгими рукавами.
У фіналі дівчина кинула в зал свій весільний букет, як і личить нареченій. А у своєму блозі написала із захопленням, що буде пам'ятати цей кидок до кінця життя.
Майлі Сайрус
Коли Марк Джейкобс запросив співачку Майлі Сайрус в якості моделі свого показу осінь-зима 2020, Instagram просто збожеволів від кількості репостів.
Сайрус вийшла на подіум в простому чорному бюстгальтері без кісточок і брюках, доповнених шкіряними рукавичками з рюшами і пальто-оверсайз з принтом під зебру в руці. І ще довгий час не давала спокою користувачам своїми загадковими smoky та сталевим пресом.
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