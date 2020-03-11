50-летняя Дженнифер Лопес восхитила молодым внешним видом в эффектных нарядах

Дженнифер Лопес на днях отметила годовщину предложения руки и сердца от своего возлюбленного – Алекса Родригеса. Пара порадовала сеть совместным роликом, а также необычным мини-фильмом, который запечатлел самые трогательные моменты их отношений. А после принимала поздравления со всех концов света. К слову, когда они планируют сыграть свадьбу, Дженнифер и Алекс так и не решили.

Сейчас же певица вновь окунулась в жизнь рабочую. Она показала несколько фото, где позирует в необычных стильных нарядах на шоу World of Dance. Заодно красавице удалось продемонстрировать свою безупречную форму и цветущий внешний вид.

Дженнифер восхитила сеть цветущим внешним видом (фото: instagram.com/chrisappleton1)

Первый образ составили необычного кроя платье от Versace: с черным корсетом, тонким ремешком на талии и голубой рубашкой под ним, расшитой растительным орнаментом из бисера. А также босоножки на умопомрачительных шпильках, прямоугольной формы золотистые серьги и множество колец. Идеальным завершением к наряду стала гладкая укладка, макияж в нейтральных тонах, а также кислотного оттенка маникюр. Дженнифер показала фото вблизи, покорив своих поклонников молодым внешним видом. А в сториз опубликовала фото в полный рост – там она сумела показать и все достоинства своей фигуры.

Второй образ певицы (фото: instagram.com/chrisappleton1)

Второй образ получился не менее стильным: певица красуется в классическом твидовом костюме от Chanel в черно-белую клетку. Дополняют его масса аксессуаров – в духе культового дома: цепочек, жемчужных бус, серьг и подвесок с эмблемой марки. Макияж в этот раз ей сделали с выразительными коричневыми smoky eyes и чувственными губами, а волосы уложили легкой волной.

Этим фото певица поделиться не успела, оно пока появилось только на странице звездного стилиста по прическам Криса Эпплтона. Мастер известен работой со многими знаменитостями, включая Ким Кардашьян, Адель и Кэти Перри.