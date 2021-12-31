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5 найстильніших знаменитостей року, що минає, за якими варто стежити в наступному

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П'ятниця 31 грудня 2021 21:19
5 найстильніших знаменитостей року, що минає, за якими варто стежити в наступному Найстильніші зірки року, що минає (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

За останній рік зірки шоу-бізнесу та світу моди впевнено витіснили інфлюенсерів і блогерів. Бренди знову полюбили співпрацювати зі знаменитостями, які цікаві не тільки кількістю фоловерів, але і певними заслугами.

Пропонуємо список найпопулярніших персон року, що минає, на яких точно варто підписатися в наступному. Вони нас ще здивують!

Белла Хадід

Молодша з сестер Хадід не отримала офіційного титулу, але кожен її образ тут же з'являється на всіх модних порталах. Модель має вроджене чуття до стильних новинок і поєднаннь, які спочатку викликають подив, а потім – живий інтерес.

5 найстильніших знаменитостей року, що минає, за якими варто стежити в наступномуБелла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа давно закріпила за собою статус ікони стилю. А кожна річ, яку приміряє зірка, тут же змітають з магазинів. Так було і з бікіні з принтом зебри, яке вона показала в кліпі Love Again. Пошук цієї моделі злетів на 224%.

5 найстильніших знаменитостей року, що минає, за якими варто стежити в наступномуДуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa)

Зендая

Актриса і співачка в минулому році отримала почесний титул "ікона стилю" від CFDA. А пізніше її визнали найвпливовішою зіркою з вищезгаданого списку Lyst.

5 найстильніших знаменитостей року, що минає, за якими варто стежити в наступномуЗендая (фото: instagram.com/zendaya)

Леді Гага

Співачка в минулому році зробила серйозний прорив в кар'єрі, зігравши у фільмі "Будинок Гуччі". Ця роль також відмінно вплинула на її повсякденний стиль. З епатажної зірка перетворилася на особистість, на яку точно варто орієнтуватися.

5 найстильніших знаменитостей року, що минає, за якими варто стежити в наступномуЛеді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Хейлі Бібер

Хейлі Бібер вміє легко орієнтуватися в трендах і передавати їх "в народ" спрощеними. Але і продавати дорогі речі їй вдається легко. Коли Хейлі з'явилася в сукні Alessandra Rich, кількість запитів про марку влзлетіло на 168% за 48 годин.

5 найстильніших знаменитостей року, що минає, за якими варто стежити в наступномуХейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)

Також дивіться спекотні гарячі фото в бікіні знаменитостей, включаючи Тіну Кунакі, Ізабель Гулар та інших.

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