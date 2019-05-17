49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась железным прессом и спортивной формой

Дженнифер Лопес обожает демонстрировать свою безупречную форму. В свои 49 лет она может дать фору даже более молодым коллегам. Звезда активно выступает на концертах, обожает спорт и физические нагрузки, занимается танцами, йогой и всячески пропагандирует здоровый образ жизни. В сотрудничестве с фирмой Niyama Sol, выпускающей спортивную одежду, она создала не одну линию одежды для фитнеса. А несколько часов назад представила новинку – вещи, созданные из переработанных материалов. Звезда указала, что легинсы, надетые на ней, сделаны из переработанного пластика и являются напоминанием о том, что мы должны хранить наши океаны в чистоте.

Дженнифер Лопес любит заботиться не только о своем теле, но и о планете (фото: instagram.com/jlo)

"Во всем мире есть люди, которые заботятся о русалке внутри себя. В них есть эта потусторонняя красота, тоска и желание, которые заставляют их достичь легкости внутри себя… Помните в своей внутренней русалке, выбирая наши леггинсы Shagreen Lagoon, изготовленные из 84% переработанных пластиковых бутылок как напоминание о необходимости очищать окружающую среду и особенно океан от пластиковых отходов. Спасибо, @jlo, за то, что помогла нам распространить это послание", – дополнили речь Дженнифер на официальной странице бренда.

Звезда давно сотрудничает с брендом Niyama Sol (фото: instagram.com/niyamasol)

На идеальная форма Лопес также не осталась без внимания. Звезда примерила короткий топ, открывающий ее накачанный живот, и стального оттенка лосины, подчеркнувшие стройные ноги. Образ дополнили вязаная шапочка и макияж в натуральных оттенках. Фанаты знаменитости тут же взорвались многочисленными комплиментами для нее и ее одежды.