Звезда Netflix: стало известно, кто сыграет Голду Меир в долгожданном сериале

Сериал пока не был продан ни одному из телеканалов, но уже вызывает большой интерес критиков. В его основу легла книга Франсин Клагсбрун "Львица".

Продюсером будет Барбара Стрейзанд, что станет ее первым опытом работы на телевидении по сценариям. Согласно "Deadline", сериал будет следовать за Меир от "ее рождения в Киеве до ее американского воспитания в Милуоки, ее роли в формировании Израиля и ее восхождения, чтобы стать первой и единственной женщиной-премьер-министром новой страны".

"Одна из вещей, которая расстраивает нас, – это то, что в истории есть так много невероятных женщин, чьи истории не были рассказаны. Голда Меир – одна из величайших и самых выдающихся фигур в мировой истории, и следует рассказать обо всей ее жизни как жены, матери, учителя и создательницы страны", – заявляла сопродюсер Дениз Ди Нови "Deadline" в 2018 году после приобретения прав на книгу.

Шира Хаас (фото: instagram.com/shirahaas)

Стоит отметить, что автор книги долгое время работала и писала о феминистских еврейских проблемах. Сценарий сериала будет написан сценаристом "Рассказов служанки" Эриком Тухманом и направлен Мими Ледер, режиссеру-еврейке, известной своей работой в таких сериалах, как "Скорая помощь" и "Оставленные".

Шира Хаас начала появляться на экранах в 2013 году. С того времени она снялась в 21 фильме и сериале, включая такие знаменитые работы, как "Неортодоксальная", "Жена смотрителя зоопарка", "Мария Магдалина", "Повесть о любви и тьме".