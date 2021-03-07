ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Звезда Netflix: стало известно, кто сыграет Голду Меир в долгожданном сериале

Новина українською → Воскресенье 07 марта 2021 14:52
Звезда Netflix: стало известно, кто сыграет Голду Меир в долгожданном сериале Шира Хаас сыграет Голду Меир в новом сериале (фото: instagram.com/shirahaas)
Автор: Анна Киселева

Известная актриса Шира Хаас утверждена на роль единственной женщины-премьер-министра Израиля Голду Меир. Звезда фильма "Неортодоксальная" на Netflix будет сниматься в этом образе в американском сериале.

Об этом сообщает Jewish Telegraphic Agency.

Сериал пока не был продан ни одному из телеканалов, но уже вызывает большой интерес критиков. В его основу легла книга Франсин Клагсбрун "Львица".

Продюсером будет Барбара Стрейзанд, что станет ее первым опытом работы на телевидении по сценариям. Согласно "Deadline", сериал будет следовать за Меир от "ее рождения в Киеве до ее американского воспитания в Милуоки, ее роли в формировании Израиля и ее восхождения, чтобы стать первой и единственной женщиной-премьер-министром новой страны".

"Одна из вещей, которая расстраивает нас, – это то, что в истории есть так много невероятных женщин, чьи истории не были рассказаны. Голда Меир – одна из величайших и самых выдающихся фигур в мировой истории, и следует рассказать обо всей ее жизни как жены, матери, учителя и создательницы страны", – заявляла сопродюсер Дениз Ди Нови "Deadline" в 2018 году после приобретения прав на книгу.

Звезда Netflix: стало известно, кто сыграет Голду Меир в долгожданном сериале

Звезда Netflix: стало известно, кто сыграет Голду Меир в долгожданном сериале

Шира Хаас (фото: instagram.com/shirahaas)

Стоит отметить, что автор книги долгое время работала и писала о феминистских еврейских проблемах. Сценарий сериала будет написан сценаристом "Рассказов служанки" Эриком Тухманом и направлен Мими Ледер, режиссеру-еврейке, известной своей работой в таких сериалах, как "Скорая помощь" и "Оставленные".

Шира Хаас начала появляться на экранах в 2013 году. С того времени она снялась в 21 фильме и сериале, включая такие знаменитые работы, как "Неортодоксальная", "Жена смотрителя зоопарка", "Мария Магдалина", "Повесть о любви и тьме".

Ранее Netflix рассказали об убийстве Бандеры и отравление Ющенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кино и ТВ Netflix актриса сериал
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Люди заболевают и умирают: иммунолог назвал главную проблему вакцинации
Люди заболевают и умирают: иммунолог назвал главную проблему вакцинации