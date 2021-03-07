Зірка Netflix: стало відомо, хто зіграє Голду Меїр в довгоочікуваному серіалі

Відома актриса Шира Хаас затверджена на роль єдиної жінки-прем'єр-міністра Ізраїлю Голду Меїр. Зірка фільму "Неортодоксальна" на Netflix буде зніматися в цьому образі в американському серіалі.

Серіал поки не був проданий ні одному з телеканалів, але вже викликає великий інтерес критиків. В його основу лягла книга Франсін Клагсбрун "Левиця".

Продюсером буде Барбара Стрейзанд, що стане її першим досвідом роботи на телебаченні за сценаріями. Згідно "Deadline", серіал буде слідувати за Меїр "від її народження до її американського виховання в Мілуокі, її ролі у формуванні Ізраїлю та її сходженні, щоб стати першою і єдиною жінкою-прем'єр-міністром нової країни".

"Одна з речей, яка засмучує нас, – це те, що в історії є так багато неймовірних жінок, чиї історії не були розказані. Голда Меїр – одна з найбільших і найвизначніших постатей у світовій історії, і слід розповісти про всю її життя як дружини, матері, вчителя і створювачки країни", – заявляла співпродюсер Деніз Ді Нові "Deadline" у 2018 році, після придбання прав на книгу.

Шира Хаас (фото: instagram.com/shirahaas)

Варто відзначити, що автор книги довгий час працювала і писала про феміністські єврейські проблеми. Сценарій серіалу буде написаний сценаристом "Оповідань служниці" Еріком Тухманом і спрямований Мімі Ледер, режисерці-єврейці, відомій своєю роботою в таких серіалах, як "Швидка допомога" і "Залишені".

Шира Хаас почала з'являтися на екранах у 2013 році. З того часу вона знялася у 21 фільмі та серіалі, включаючи такі відомі роботи, як "Неортодоксальна", "Дружина доглядача зоопарку", "Марія Магдалина", "Повість про кохання і темряву".