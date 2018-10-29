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"Я, ти, він, вона": вийшов трейлер забійної комедії від "Квартала 95"

Lite » Кіно 29.10.2018 - 12:58

Відео: YouTube/Студія Квартал 95 Online

29 жовтня вийшов офіційний трейлер нової романтичній комедії "Я, ти він, вона", знятої студією "Квартал 95" за підтримки Держкіно.

Режисерами картини, яку можна буде побачити в кінотеатрах вже з 27 грудня, стали Володимир Зеленський і голлівудський режисер Девід Додсон.

&quot;Я, ти, він, вона&quot;: вийшов трейлер забійної комедії від &quot;Квартала 95&quot;

Скріншот

Стрічка розповідає про подружжя Ткаченків - Максима (Володимир Зеленський) і Яну (Настя Коротка), які прожили в шлюбі 10 років. За цей час відносини перетворилися в союз, любов - у повагу, а пристрасть - в обов'язок. І в один момент Максим і Яна вирішили розлучитися. До того часу перед кожним з них вже відкрилися нові перспективи в особистому житті, кожен з них намагається знайти щастя поза шлюбом. Герої їхніх нових романів - Борис (Євген Кошовий) і Олена (Надя Дорофєєва). Але суд, не почувши вагомих причин для розлучення, дає подружжю місяць на примирення...

У фільмі також знялися Ольга Сумська, Стас Боклан, Оля Полякова, Сергій Бабкін, Юрій Ткач та інші.

&quot;Я, ти, він, вона&quot;: вийшов трейлер забійної комедії від &quot;Квартала 95&quot;

Скріншот

Додамо, що саундтрек до фільму написала група "Антитіла". Крім того, у стрічці прозвучать хіти у виконанні "Время и Стекло", Сергія Бабкіна та групи "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Нагадаємо, що нещодавно кварталівці жорстко висміяли виступ Миколи Тищенка на Танцях з зірками.

Відео: РБК-Україна

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