Украинцам покажут комедию про Драгомановых и Наливайченко: что известно

Известно, что премьера фильма состоится 24 февраля 2022 года во всех кинотеатрах Украины.

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух абсолютно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко.

В теплые весенние выходные они решают традиционно выбраться "на шашлыки" - и судьба сводит их на одной поляне, которую каждая из семей считает "своей". Между ними разгорается спор, перерастает в гротескную "войну" за место под мангал.

Неожиданно появляется и третий претендент - беглый коррупционер, спрятавший свои деньги на этой же поляне и берущий младших детей наших семей в заложники - он требует вернуть деньги, которые исчезли из тайника.

Хитрости, подставы и противостояния, приключения, неожиданные гости и бешеные деньги, разные взгляды не только на рецепт маринада для шашлыка, но и на "как правильно жить".

Эта история о том, что какими бы разными мы ни были и как бы ни ссорились, перед лицом общей угрозы мы всегда становимся единой мощной силы.

Фильм выйдет на экраны в 2022 году (фото: instagram.com/big.picnic.movie)

Главные роли в фильме сыграли Юрий Ткач (Толя Наливайченко), Елена Кравец (Татьяна Драгоманова), Андрей Исаенко (Евгений Драгоманов), Ирина Гатун (Рая Наливайченко), Михаил Жонин (Степан Хомяк), Позитив (Гена), Илья Паладин (Ярослав Драгоманов), Марго Крупина-Биньковская (Лиза Драгоманова), Вероника Лукьяненко (Марьяна Наливайченко), Алекс Березовский (Дениска Наливайченко), Валерий Швец (Валерьяныч), Владислав Писаренко (Гриша).

Также на экранах появятся футболисты Евгений Коноплянка и Андрей Пятов. А еще VERKA SERDUCHKA с мамой, которые готовят для зрителей настоящий сюрприз.

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