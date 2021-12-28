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Украинцам покажут комедию про Драгомановых и Наливайченко: что известно

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Вторник 28 декабря 2021 19:38
Украинцам покажут комедию про Драгомановых и Наливайченко: что известно Кадр из трейлера фильма "Большая Прогулка"
Автор: Lite

Юрий Ткач, Елена Кравец, VERKA SERDUCHKA и даже... футболисты "Шахтера" и национальной сборной Украины - всех их можно будет увидеть в новом фильме "Большая Прогулка".

О чем эта комедия, трейлер и все детали картины - в материале Lite.

Известно, что премьера фильма состоится 24 февраля 2022 года во всех кинотеатрах Украины.

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух абсолютно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко.

В теплые весенние выходные они решают традиционно выбраться "на шашлыки" - и судьба сводит их на одной поляне, которую каждая из семей считает "своей". Между ними разгорается спор, перерастает в гротескную "войну" за место под мангал.

Неожиданно появляется и третий претендент - беглый коррупционер, спрятавший свои деньги на этой же поляне и берущий младших детей наших семей в заложники - он требует вернуть деньги, которые исчезли из тайника.

Хитрости, подставы и противостояния, приключения, неожиданные гости и бешеные деньги, разные взгляды не только на рецепт маринада для шашлыка, но и на "как правильно жить".

Эта история о том, что какими бы разными мы ни были и как бы ни ссорились, перед лицом общей угрозы мы всегда становимся единой мощной силы.

Украинцам покажут комедию про Драгомановых и Наливайченко: что известноУкраинцам покажут комедию про Драгомановых и Наливайченко: что известноУкраинцам покажут комедию про Драгомановых и Наливайченко: что известноУкраинцам покажут комедию про Драгомановых и Наливайченко: что известно

Фильм выйдет на экраны в 2022 году (фото: instagram.com/big.picnic.movie)

Главные роли в фильме сыграли Юрий Ткач (Толя Наливайченко), Елена Кравец (Татьяна Драгоманова), Андрей Исаенко (Евгений Драгоманов), Ирина Гатун (Рая Наливайченко), Михаил Жонин (Степан Хомяк), Позитив (Гена), Илья Паладин (Ярослав Драгоманов), Марго Крупина-Биньковская (Лиза Драгоманова), Вероника Лукьяненко (Марьяна Наливайченко), Алекс Березовский (Дениска Наливайченко), Валерий Швец (Валерьяныч), Владислав Писаренко (Гриша).

Также на экранах появятся футболисты Евгений Коноплянка и Андрей Пятов. А еще VERKA SERDUCHKA с мамой, которые готовят для зрителей настоящий сюрприз.

"Большая Прогулка" - совместный проект канала "Украина" и FILM.UA

Напомним, недавно Елена Кравец впервые призналась о болезни, с которой борется третий год.

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