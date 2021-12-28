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Українцям покажуть комедію про Драгоманових та Наливайченків: що відомо

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Вівторок 28 грудня 2021 19:38
Українцям покажуть комедію про Драгоманових та Наливайченків: що відомо Кадр з трейлеру фільма "Велика Прогулянка"
Автор: Lite

Юрій Ткач, Олена Кравець, VERKA SERDUCHKA і навіть... футболісти "Шахтаря" й національної збірної України - усіх їх можна буде побачити у новому фільмі "Велика Прогулянка".

Про що ця комедія, трейлер і усі деталі картини - у матеріалі Lite.

Відомо, що прем’єра фільму відбудеться 24 лютого 2022 року в усіх кінотеатрах України.

Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків.

Теплими весняними вихідними вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" - доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає "своєю". І між ними розпалюється суперечка, яка переростає у гротескну "війну" за місце під мангал.

Несподівано з’являється і третій претендент - утікач-корупціонер, що сховав свої гроші на цій же галявині та бере молодших дітей наших сімей у заручники - він вимагає повернути гроші, які зникли зі схованки.

Хитрощі, підстави та протистояння, пригоди, несподівані гості та шалені гроші, різні погляди не тільки на рецепт маринаду до шашлику, а й на "як правильно жити".

Ця історія про те, якими б різними ми не були і як би не сварились, та перед обличчям спільної загрози ми завжди - єдина потужна сила.

Українцям покажуть комедію про Драгоманових та Наливайченків: що відомоУкраїнцям покажуть комедію про Драгоманових та Наливайченків: що відомоУкраїнцям покажуть комедію про Драгоманових та Наливайченків: що відомоУкраїнцям покажуть комедію про Драгоманових та Наливайченків: що відомо

Фільм вийде на екрани в 2022 році (фото: instagram.com/big.picnic.movie)

Головні ролі у фільмі зіграли Юрій Ткач (Толя Наливайченко), Олена Кравець (Тетяна Драгоманова), Андрій Ісаєнко (Євген Драгоманов), Ірина Гатун (Рая Наливайченко), Михайло Жонін (Степан Хом’як), Олексій Завгородній/Позитив (Гена), Ілля Паладін (Ярослав Драгоманов), Марго Крупіна-Біньковська (Ліза Драгоманова), Вероніка Лук’яненко (Мар’яна Наливайченко), Алекс Березовський (Дениска Наливайченко), Валерій Швець (Валер’янич), Владислав Писаренко (Гриша).

Також на екранах з’являться футболісти Євген Коноплянка та Андрій Пятов. А ще VERKA SERDUCHKA з мамою, які готують для глядачів справжній сюрприз.

"Велика Прогулянка" - спільний проєкт каналу "Україна" та FILM.UA

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець вперше зізналася про хворобу, з якою бореться третій рік.

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Олена Кравець Юрий Ткач
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