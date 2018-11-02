В Україні і Росії заборонили прокат голлівудського фільму про порятунок президента РФ

Відео: трейлер фільму "Мисливець-вбивця" (Hunter Killer) (youtube.com/TVUA)

В Україні і Росії заборонили показ нового голлівудського бойовика "Мисливець-вбивця" (Hunter Killer) про порятунок президента РФ з Гері Олдманом і Джерардом Батлером у головних ролях. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Як зазначає видання, причини, по яким країни відмовилися від прем'єри картини, різні.

В Україні прем'єра фільму повинна була відбутися 25 жовтня, а в Росії - 1 листопада.

Однак російські кінотеатри незадовго до прем'єри почали масово забирати його з розкладів. Пізніше стало відомо, що у РФ фільм не вийде в прокат зовсім, так як не отримав прокатного посвідчення Міністерства культури. Там поспішили заявити, що справа не в сюжеті, а лише в тому, що дистриб'ютор нібито спочатку надав копію фільму поганої якості, а варіант на заміну був наданий занадто пізно, чиновники не встигли ознайомитися з матеріалом.

Проте за версією журналістів, реальною причиною заборони фільму міг стати саме його сюжет, оскільки російська влада не хочуть допускати навіть вигаданої ймовірності того, що Путін може бути повалений.

Фото: фрагмент з фільму "Мисливець-вбивця" (hollywoodreporter.com)

Як пише видання, під забороною фільм виявився і в Україні, щоправда, з іншої причини. Мінкульт не видав прокатне посвідчення, посилаючись на закон України про кінематографію, що забороняє прокат картин, які демонструють міць армії країни-агресора — Росії.

Сюжет фільму полягає в тому, що капітан американського підводного човна, якого грає Батлер, намагається запобігти Третій світовій війні після того, як президент РФ був захоплений міністром оборони-зрадником.



У США стрічка "Мисливець-вбивця" вийшла в прокат в минулу п'ятницю, і за вихідні зібрала 6,7 мільйона доларів.

Нагадаємо, відомий російський карикатурист Сергій Йолкін висміяв заборона комедійного фільму "Смерть Сталіна" в РФ.

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Відео: РБК-Україна