Ступка и Кондратюк посетили премьеру триллера "Девушка, которая застряла в паутине"

Видео: Дівчина у павутинні. Офіційний трейлер 2 (український) (youtube.com/B&H Film Distribution Company)

В среду, 7 ноября в премьерном кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ детективного триллера "Девушка, которая застряла в паутине".

Это вторая голливудская экранизация романов о девушке-хакере с татуировкой дракона Лисбет Саландер. Первые книги о ней выпустил шведский писатель Стиг Ларссон в 2000-х годах. А после его смерти о приключениях Лисбет продолжил писать журналист Давид Лагеркранц. Он опубликовал роман "Девушка, которая застряла в паутине", ставший основой для сюжета нового фильма.



Первыми ленту оценили Дмитрий Ступка, Полина Логунова, Игорь Кондратюк, Анна Жижа, Екатерина Кистень, Сальто Назад, Лавика, Анна Тринчер и Наталка Карпа.

Фото: звезды на премьере фильма "Девушка, которая застряла в паутине"

На премьере также были замечены Ирина Заря, группа On I Ona, Наталья Кудряшова, Наталья Петрик и многие другие.

Фото: звезды на премьере фильма "Девушка, которая застряла в паутине"

О чем фильм "Девушка, которая застряла в паутине":

В мире современных технологий очень ценны те люди, которые умеют взламывать различные системы. Это может принести огромные финансы и влияние. Хакер Лисбет Саландер как раз является одной из таких людей. Её просит о защите некий профессор Болдер, который хочет защитить работу всей своей жизни. Кроме того, бедолаге также поможет небезызвестный журналист Микаэль Блумквист, который работает в журнале "Миллениум". Никто даже не подозревал в какую опасность попадут все эти герои. Им будут грозить очень умные киберпреступники "пауки". Их цель – терроризировать Стокгольм и всю Швецию, и в частности Блумквиста и Саландер. Последние же будут делать всё возможное, чтобы этого не произошло.

В украинском прокате фильм "Девушка, которая застряла в паутине" стартует с 8 ноября.

Напомним, Логунова, Позитив, Олейник и другие звезды побывали на премьере фильма "Веном".

Ранее в кинотеатре "Оскар" Джамала и другие звезды посетили премьеру Тони Ноябревой "Герой моего времени".

Кстати, в премьерном кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера украинской драмы "Донбасс".

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