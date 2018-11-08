Ступка і Кондратюк відвідали прем'єру трилера "Дівчина, яка застрягла в павутині"

Відео: Дівчина у павутинні. Офіційний трейлер 2 (український) (youtube.com/B&H Film Distribution Company)

У середу, 7 листопада у прем'єрному кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ детективного трилера "Дівчина, яка застрягла в павутині".

Це друга голлівудська екранізація романів про дівчину-хакера з татуюванням дракона Лісбет Саландер. Перші книги про неї випустив шведський письменник Стіг Ларссон у 2000-х роках. А після його смерті про пригоди Лісбет продовжив писати журналіст Давид Лагеркранц. Він опублікував роман "Дівчина, яка застрягла в павутині", що став основою для сюжету нового фільму.



Першими стрічку оцінили Дмитро Ступка, Поліна Логунова, Ігор Кондратюк, Ганна Жижа, Катерина Кістень, Сальто Назад, Лавіка, Ганна Тринчер та Наталка Карпа.

Фото: зірки на прем'єрі фільму "Дівчина, яка застрягла в павутині"

На прем'єрі також були помічені Ірина Заря, група On I Ona, Наталія Кудряшова, Наталія Петрик і багато інших.

Фото: зірки на прем'єрі фільму "Дівчина, яка застрягла в павутині"

Про фільм "Дівчина, яка застрягла в павутині":

У світі сучасних технологій дуже цінні ті люди, які вміють долати різні системи. Це може принести величезні фінанси і вплив. Хакер Лісбет Саландер якраз є однією з таких людей. Її просить про захист якийсь професор Болдер, який хоче захистити роботу всього свого життя. Крім того, бідоласі також допоможе відомий журналіст Мікаель Блумквіст, який працює в журналі "Міленіум". Ніхто навіть не підозрював, в яку небезпеку потраплять всі ці герої. Їм будуть загрожувати дуже розумні кіберзлочинці "павуки". Їх мета – тероризувати Стокгольм і всю Швецію, і зокрема Блумквіста і Саландер. Останні ж будуть робити все можливе, щоб цього не сталося.

В українському прокаті фільм "Дівчина, яка застрягла в павутині" стартує з 8 листопада.

Нагадаємо, Логунова, Позитив, Олійник та інші зірки побували на прем'єрі фільму "Веном".

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