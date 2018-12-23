Создаем праздничное настроение: топ-25 новогодних фильмов всех времен
Фото: (Коллаж РБК-Украина)
Однозначным лидером является история Маколея Калкина в пятисерийном фильме "Один дома"
Буквально через неделю весь мир празднует Новый год 2019. На всех праздничных столах страны будут обязательные атрибуты праздника — шампанское, мандарины, популярные салаты и многое другое. Многие уже украсили свой дом и вдохновились приближающимся переходом из одного жизненного этапа в другой. Если вы еще не зарядились новогодним настроением, LITE рекомендует нашу подборку самых интересных и вдохновляющих фильмов, которые подарят вам праздник.
- Один дома (1990) — фильм.
- Гринч — похититель Рождества (2000) — мультфильм.
- Полярный экспресс (2004) — мультфильм.
- Последний отпуск (2006) — фильм.
- Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке (1992) — фильм.
- Эльф (2003) — фильм.
- Санта-Клаус (1994) — фильм.
- Санта-Клаус 2 (2002) — фильм.
- Рождественская история (2009) — мультфильм.
- Четыре Рождества (2008) – фильм.
- Санта-Клаус 3 (2006) — фильм.
- Кошмар перед Рождеством (1993) — мультфильм.
- Рождество с неудачниками (2004) — фильм.
- Фред Клаус, брат Санты (2007) — фильм.
- Рождественские каникулы (1989) — фильм.
- Свидетель на свадьбе 2 (2013) — фильм.
- Подарок на Рождество (1996) — фильм.
- Новая рождественская сказка (1988) — фильм.
- Плохой Санта (2003) — фильм.
- Рождество Мэдеи (2007) — фильм.
- Рождество (2007) — фильм.
- Секретная служба Санта-Клауса (2013) — мультфильм.
- Рождество (2015) — фильм.
- Отменить Рождество (2010) — фильм.
- Вызывая бурю (2011) — фильм.
Напомним, что ранее диетолог рассказал, как не съесть лишнего на Новый год.
До этого мы писали список популярных направлений для отдыха за границей на Новый год.
Видео: РБК-Украина