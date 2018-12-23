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Создаем праздничное настроение: топ-25 новогодних фильмов всех времен

Lite » Кино 23.12.2018 - 14:53
Создаем праздничное настроение: топ-25 новогодних фильмов всех времен
Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Однозначным лидером является история Маколея Калкина в пятисерийном фильме "Один дома"

Буквально через неделю весь мир празднует Новый год 2019. На всех праздничных столах страны будут обязательные атрибуты праздника — шампанское, мандарины, популярные салаты и многое другое. Многие уже украсили свой дом и вдохновились приближающимся переходом из одного жизненного этапа в другой. Если вы еще не зарядились новогодним настроением, LITE рекомендует нашу подборку самых интересных и вдохновляющих фильмов, которые подарят вам праздник.

  1. Один дома (1990) — фильм.
  2. Гринч — похититель Рождества (2000) — мультфильм.
  3. Полярный экспресс (2004) — мультфильм.
  4. Последний отпуск (2006) — фильм.
  5. Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке (1992) — фильм.
  6. Эльф (2003) — фильм.
  7. Санта-Клаус (1994) — фильм.
  8. Санта-Клаус 2 (2002) — фильм.
  9. Рождественская история (2009) — мультфильм.
  10. Четыре Рождества (2008) – фильм.
  11. Санта-Клаус 3 (2006) — фильм.
  12. Кошмар перед Рождеством (1993) — мультфильм.
  13. Рождество с неудачниками (2004) — фильм.
  14. Фред Клаус, брат Санты (2007) — фильм.
  15. Рождественские каникулы (1989) — фильм.
  16. Свидетель на свадьбе 2 (2013) — фильм.
  17. Подарок на Рождество (1996) — фильм.
  18. Новая рождественская сказка (1988) — фильм.
  19. Плохой Санта (2003) — фильм.
  20. Рождество Мэдеи (2007) — фильм.
  21. Рождество (2007) — фильм.
  22. Секретная служба Санта-Клауса (2013) — мультфильм.
  23. Рождество (2015) — фильм.
  24. Отменить Рождество (2010) — фильм.
  25. Вызывая бурю (2011) — фильм.

Напомним, что ранее диетолог рассказал, как не съесть лишнего на Новый год.

До этого мы писали список популярных направлений для отдыха за границей на Новый год.

Видео: РБК-Украина

"Было очень сложно": Ирина Билык назвала самый яркий момент 2018 года Отдохнуть на Новый год: список популярных направлений украинцев
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