Создаем праздничное настроение: топ-25 новогодних фильмов всех времен

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Однозначным лидером является история Маколея Калкина в пятисерийном фильме "Один дома"

Буквально через неделю весь мир празднует Новый год 2019. На всех праздничных столах страны будут обязательные атрибуты праздника — шампанское, мандарины, популярные салаты и многое другое. Многие уже украсили свой дом и вдохновились приближающимся переходом из одного жизненного этапа в другой. Если вы еще не зарядились новогодним настроением, LITE рекомендует нашу подборку самых интересных и вдохновляющих фильмов, которые подарят вам праздник.

Один дома (1990) — фильм. Гринч — похититель Рождества (2000) — мультфильм. Полярный экспресс (2004) — мультфильм. Последний отпуск (2006) — фильм. Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке (1992) — фильм. Эльф (2003) — фильм. Санта-Клаус (1994) — фильм. Санта-Клаус 2 (2002) — фильм. Рождественская история (2009) — мультфильм. Четыре Рождества (2008) – фильм. Санта-Клаус 3 (2006) — фильм. Кошмар перед Рождеством (1993) — мультфильм. Рождество с неудачниками (2004) — фильм. Фред Клаус, брат Санты (2007) — фильм. Рождественские каникулы (1989) — фильм. Свидетель на свадьбе 2 (2013) — фильм. Подарок на Рождество (1996) — фильм. Новая рождественская сказка (1988) — фильм. Плохой Санта (2003) — фильм. Рождество Мэдеи (2007) — фильм. Рождество (2007) — фильм. Секретная служба Санта-Клауса (2013) — мультфильм. Рождество (2015) — фильм. Отменить Рождество (2010) — фильм. Вызывая бурю (2011) — фильм.

Напомним, что ранее диетолог рассказал, как не съесть лишнего на Новый год.

До этого мы писали список популярных направлений для отдыха за границей на Новый год.

Видео: РБК-Украина