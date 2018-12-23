Створюємо святковий настрій: топ-25 новорічних фільмів усіх часів
Фото: (Колаж РБК-Україна)
Однозначним лідером є історія Маколея Калкіна в п'ятисерийному фільмі "Один вдома"
Буквально через тиждень весь світ святкує Новий рік 2019. На всіх столах країни будуть обов'язкові атрибути свята — шампанське, мандарини, популярні салати і багато іншого. Багато хто вже прикрасив свій будинок і надихнулися скорим переходом з одного життєвого етапу до іншого. Якщо ви ще не зарядилися новорічним настроєм, LITE рекомендує нашу добірку найбільш цікавих і надихаючих фільмів, які подарують вам свято.
- Один удома (1990) — фільм.
- Грінч — викрадач Різдва (2000) — мультфільм.
- Полярний експрес (2004) — мультфільм.
- Остання відпустка (2006) — фільм.
- Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку (1992) — фільм.
- Elf (2003) — фільм.
- Санта-Клаус (1994) — фільм.
- Санта-Клаус 2 (2002) — фільм.
- Різдвяна історія (2009) — мультфільм.
- Чотири Різдва (2008) – фільм.
- Санта-Клаус 3 (2006) — фільм.
- Кошмар перед Різдвом (1993) — мультфільм.
- Різдво з невдахами (2004) — фільм.
- Фред Клаус, брат Санти (2007) — фільм.
- Різдвяні канікули (1989) — фільм.
- Свідок на весіллі 2 (2013) — фільм.
- Подарунок на Різдво (1996) — фільм.
- Нова різдвяна казка (1988) — фільм.
- Поганий Санта (2003) — фільм.
- Різдво Медеї (2007) — фільм.
- Різдво (2007) — фільм.
- Секретна служба Санта-Клауса (2013) — мультфільм.
- Різдво (2015) — фільм.
- Скасувати Різдво (2010) — фільм.
- Викликаючи бурю (2011) — фільм.
Нагадаємо, що раніше дієтолог розповів, як не з'їсти зайвого на Новий рік.
До цього ми писали список популярних напрямків для відпочинку за кордоном на Новий рік.
Відео: РБК-Україна