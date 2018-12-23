Створюємо святковий настрій: топ-25 новорічних фільмів усіх часів

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Однозначним лідером є історія Маколея Калкіна в п'ятисерийному фільмі "Один вдома"

Буквально через тиждень весь світ святкує Новий рік 2019. На всіх столах країни будуть обов'язкові атрибути свята — шампанське, мандарини, популярні салати і багато іншого. Багато хто вже прикрасив свій будинок і надихнулися скорим переходом з одного життєвого етапу до іншого. Якщо ви ще не зарядилися новорічним настроєм, LITE рекомендує нашу добірку найбільш цікавих і надихаючих фільмів, які подарують вам свято.

Один удома (1990) — фільм. Грінч — викрадач Різдва (2000) — мультфільм. Полярний експрес (2004) — мультфільм. Остання відпустка (2006) — фільм. Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку (1992) — фільм. Elf (2003) — фільм. Санта-Клаус (1994) — фільм. Санта-Клаус 2 (2002) — фільм. Різдвяна історія (2009) — мультфільм. Чотири Різдва (2008) – фільм. Санта-Клаус 3 (2006) — фільм. Кошмар перед Різдвом (1993) — мультфільм. Різдво з невдахами (2004) — фільм. Фред Клаус, брат Санти (2007) — фільм. Різдвяні канікули (1989) — фільм. Свідок на весіллі 2 (2013) — фільм. Подарунок на Різдво (1996) — фільм. Нова різдвяна казка (1988) — фільм. Поганий Санта (2003) — фільм. Різдво Медеї (2007) — фільм. Різдво (2007) — фільм. Секретна служба Санта-Клауса (2013) — мультфільм. Різдво (2015) — фільм. Скасувати Різдво (2010) — фільм. Викликаючи бурю (2011) — фільм.

Нагадаємо, що раніше дієтолог розповів, як не з'їсти зайвого на Новий рік.

До цього ми писали список популярних напрямків для відпочинку за кордоном на Новий рік.

Відео: РБК-Україна