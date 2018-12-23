ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Створюємо святковий настрій: топ-25 новорічних фільмів усіх часів

Lite » Кіно 23.12.2018 - 14:53
Створюємо святковий настрій: топ-25 новорічних фільмів усіх часів
Фото: (Колаж РБК-Україна)

Однозначним лідером є історія Маколея Калкіна в п'ятисерийному фільмі "Один вдома"

Буквально через тиждень весь світ святкує Новий рік 2019. На всіх столах країни будуть обов'язкові атрибути свята — шампанське, мандарини, популярні салати і багато іншого. Багато хто вже прикрасив свій будинок і надихнулися скорим переходом з одного життєвого етапу до іншого. Якщо ви ще не зарядилися новорічним настроєм, LITE рекомендує нашу добірку найбільш цікавих і надихаючих фільмів, які подарують вам свято.

  1. Один удома (1990) — фільм.
  2. Грінч — викрадач Різдва (2000) — мультфільм.
  3. Полярний експрес (2004) — мультфільм.
  4. Остання відпустка (2006) — фільм.
  5. Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку (1992) — фільм.
  6. Elf (2003) — фільм.
  7. Санта-Клаус (1994) — фільм.
  8. Санта-Клаус 2 (2002) — фільм.
  9. Різдвяна історія (2009) — мультфільм.
  10. Чотири Різдва (2008) – фільм.
  11. Санта-Клаус 3 (2006) — фільм.
  12. Кошмар перед Різдвом (1993) — мультфільм.
  13. Різдво з невдахами (2004) — фільм.
  14. Фред Клаус, брат Санти (2007) — фільм.
  15. Різдвяні канікули (1989) — фільм.
  16. Свідок на весіллі 2 (2013) — фільм.
  17. Подарунок на Різдво (1996) — фільм.
  18. Нова різдвяна казка (1988) — фільм.
  19. Поганий Санта (2003) — фільм.
  20. Різдво Медеї (2007) — фільм.
  21. Різдво (2007) — фільм.
  22. Секретна служба Санта-Клауса (2013) — мультфільм.
  23. Різдво (2015) — фільм.
  24. Скасувати Різдво (2010) — фільм.
  25. Викликаючи бурю (2011) — фільм.

Нагадаємо, що раніше дієтолог розповів, як не з'їсти зайвого на Новий рік.

До цього ми писали список популярних напрямків для відпочинку за кордоном на Новий рік.

Відео: РБК-Україна

"Було дуже складно": Ірина Білик назвала найяскравіший момент 2018 року Відпочити на Новий рік: список популярних напрямків українців
Новини України фильмымультфильмНовий рік
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся