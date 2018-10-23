Самий очікуваний в Європі: українське фентезі назвали найяскравішим

Скріншот фільму

Це сталося на ризькому кинофестивалi. Всього там було представлено 13 кінострічок з різних країн

Український сімейний фільм "Коло Життя" визнали найбільш очікуваною кінострічкою з Європи. Цю приємну новину опублікували на сайті прес-служби Українського культурного фонду.

Так, дитяче кіно з жанру фентезі "Коло життя", зйомки якого проходили в Україні, отримало високі бали оцінок на Форумі дитячого кіно. До речі, він проводився в рамках Ризького міжнародного кінофестивалю.

Український фентезійний фільм був названий одним з найбільш яскравих подій у європейському дитячому кіно. На фестивалі кіно журі та діти, які там були, назвали "Коло життя" найбільш очікуваним для них фільмом.

На кінофестивалі всього представили тринадцять робіт від українського, польського, чеського, грузинського, естонської та латвійської кінематографа.

До речі, у прем'єрному киевскго кінотеатру "Оскар" відбулася гала-прем'єра української драми "Донбас".

Нагадаємо, що фільм "Донбас" поїде від України на кінопремію "Оскар". Стрічка буде змагатися за нагороду в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Як повідомлялося раніше, напередодні дня українського кіно відомі режисери та актори розповiли, ніж в українському кінематографі можна пишатися і чого нам ще не вистачає.

Відео: РБК-Україна