"Не смотрите наверх": что хотел сказать Ди Каприо и почему фильму пророчат "Оскар"

Картина отличилась богатым звездным составом – в съемках приняли участие Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшет, Роб Морган, а также остроумным освещением мировых проблем.

На днях на Netflix состоялась премьера фильма Адама Маккея "Не смотрите наверх" и сразу же привлекла повышенное внимание публики.

В социальных сетях Don’t Look Up вызвал небывалый ажиотаж. Сразу после премьеры свои впечатления выразил исполнитель главной роли – Леонардо Ди Каприо. Пользователи также активно делятся мнениями, в основном положительными, и обсуждают тайные смыслы черной комедии.

Сюжет фильма незамысловатый, а характер - глубокий: двое ученых-астрономов узнают, что к Земле приближается комета, которая с точностью почти 100% уничтожит планету. Коллеги, не теряя времени, отправляются в Белый дом, чтобы предупредить власть о неминуемой катастрофе.

Но вразумить человечество оказывается не так просто. Ученые сталкиваются с многочисленными препятствиями, которые показывают истинное лицо современного общества.

Сценарий писался еще до пандемии, так что изначально под прицелом создателей ленты было глобальное потепление. Но со временем, когда проблем у человечества добавилось, он трансформировался.

Фильм полон пародиями: Мерил Стрип, которая играет президента США, олицетворяет Дональда Трампа, а герой Марка Райлэнса - прототип Стива Джобса и Илона Маска.

Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс сыграли главные роли (фото: imdb.com)

Для Леонардо Ди Каприо эта роль особенно ценна. Актер давно является активным борцом за ресурсы планеты и спасение климата, а потому с ее помощью надеется достучаться до людей, буквально, как его герой.

"Не смотрите вверх" – это отображение современной культуры и нашей неспособности слышать и прислушиваться к научной истине", – сказал Леонардо Ли Каприо, поблагодарив режиссера Адама Маккея за реализацию такого проекта.

Мнения критиков о картине в основном положительные – большинство советуют посмотреть фильм всем от мала до велика и пророчат ему "Оскар".

Леонардо Ди Каприо стал главным претендентом на "Оскар", по мнению критиков (фото: imdb.com)

"Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо присоединяются к гонке за "Оскар". Лео восхитителен. Фильм определенно оценят", – рассуждает Джаз Тангчай из Variety.

"Обломное кино… в хорошем смысле. Открывающее глаза на нашу неизбежную кончину, если что-то не изменится. Леонардо Ди Каприо впечатляет. Оригинальная песня Арианы Гранде – еще один претендент на участие в этой соревновательной гонке", – пишет Клейтон Дэвис.