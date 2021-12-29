"Не дивіться наверх": що хотів сказати Ді Капріо і чому фільму пророкують "Оскар"

Днями на Netflix відбулася прем'єра фільму Адама Маккея "Не дивіться наверх" і відразу ж привернула підвищену увагу публіки.

У соціальних мережах Don't Look Up викликав небувалий ажіотаж. Відразу після прем'єри свої враження висловив виконавець головної ролі – Леонардо Ді Капріо. Користувачі також активно діляться думками, в основному позитивними, і обговорюють таємні смисли чорної комедії.

Сюжет фільму нехитрий, а характер – глибокий: двоє вчених-астрономів дізнаються, що до Землі наближається комета, яка з точністю майже 100% знищить планету. Колеги, не гаючи часу, відправляються в Білий дім, щоб попередити владу про неминучу катастрофу.

Але напоумити людство виявляється не так просто. Вчені стикаються з численними перешкодами, які показують справжнє обличчя сучасного суспільства.

Сценарій писався ще до пандемії, так що спочатку під прицілом творців стрічки було глобальне потепління. Але з часом, коли проблем у людства додалося, він трансформувався.

Фільм сповнений пародіями: Меріл Стріп, яка грає президента США, уособлює Дональда Трампа, а герой Марка Райленса - прототип Стіва Джобса і Ілона Маска.

Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс зіграли головні ролі (фото: imdb.com)

Для Леонардо Ді Капріо ця роль особливо цінна. Актор давно є активним борцем за ресурси планети і порятунок клімату, а тому з її допомогою сподівається достукатися до людей, буквально, як його герой.

"Не дивіться наверх" – це відображення сучасної культури і нашої нездатності чути і прислухатися до наукової істини", – сказав Леонардо Лі Капріо, подякувавши режисеру Адама Маккея за реалізацію такого проекту.

Думки критиків про картину в основному позитивні – більшість радять подивитися фільм всім терміново і пророкують йому "Оскар".

Леонардо Ді Капріо став головним претендентом на "Оскар", на думку критиків (фото: imdb.com)

"Меріл Стріп, Дженніфер Лоуренс і Леонардо Ді Капріо приєднуються до гонки за "Оскар". Лео чудовий. Фільм безумовно оцінять", – міркує Джаз Тангчай з Variety.

"Обломне кіно... в хорошому сенсі. Відкриває очі на нашу неминучу смерть, якщо щось не зміниться. Леонардо Ді Капріо вражає. Оригінальна пісня Аріани Гранде – ще один претендент на участь у цій змагальній гонці", – пише Клейтон Девіс.