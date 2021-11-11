Назван самый сексуальный мужчина в мире: горячие фото красавца облетели мир

На днях журнал People выбрал самого сексуального мужчину в мире из ныне живущих. И это не новый предполагаемый бойфренд Селены Гомес Крис Эванс, как предполагала общественность.

Почетного титула удостоился 52-летний актер Пол Радд , известный по работе с Marvel. Актер сыграл главную роль в фильмах "Человек-муравей", "Мстители: Финал", "Человек-муравей и Оса".

На странице издания в Instagram были опубликованы фото и видео знаменитого красавца, которые тут же засыпали восторгами.

Большинство поклонников согласились, что Пол действительно подходит на эту роль больше всех. Хотя были и те, кто мечтал увидеть на его месте Криса Эванса.

Как и подобает идеальному мужчине, Пол сделал массу милых шагов, которые мгновенно переубедили всех сомневающихся.

Во-первых, он оказался еще и достаточно скромным. Когда Пол узнал о своем звании, он очень удивился и просто не мог поверить, что прозвучало его имя. Радд отметил, что многие из его знакомых мужчин достойны этого титула больше него.

Еще одно заявление, которое способно покорить сердце любой женщины: Пол признался, что чувствует себя дома рядом с женой и детьми намного комфортнее, чем на съемках и мероприятиях.

Пол Радд (фото: instagram.com/people)

"Я думаю о себе как о муже и отце. Когда я не работаю, то провожу время со своей семьей. И это то, что я люблю больше всего", - сказал Радд журналистам People.

А также добавил, что его супруга Джули Йегер была первой, кому он рассказал о своем новом титуле.